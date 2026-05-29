Gita scolastica finisce in tragedia, gommone si ribalta durante il rafting: 12enne annega in Pennsylvania

Un bambino di 12 anni è morto annegato durante una gita scolastica in Pennsylvania. Il gommone su cui viaggiava mentre faceva rafting con altri compagni si è capovolto sul fiume. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Tragedia in Pennsylvania, dove un bimbo di 12 anni è morto durante una gita scolastica con rafting sui monti Pocono, a cui partecipava insieme ad altri 74 studenti. Il piccolo sarebbe deceduto mercoledì scorso, 27 maggio.

"A nome dell'intero distretto, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore", ha dichiarato il sovrintendente della Sag Harbor School District Jeff Nichols in un comunicato. "Chiediamo alla nostra comunità di onorare la sua memoria e di tenere la sua famiglia nei nostri pensieri."

L'ufficio del medico legale della contea di Carbon ha dichiarato che lo studente è morto per annegamento accidentale. Secondo quanto è stato ricostruito, gli studenti stavano partecipando a un'escursione guidata di rafting sul fiume Lehigh nel pomeriggio di mercoledì.

Il 12enne era uno dei cinque studenti a bordo di un gommone che stava percorrendo il fiume quando questo si è capovolto, sbalzando tutti in acqua. Stando a quanto riferito dalle autorità, uno dei cinque ragazzini non è riemerso. Immediatamente era stata avviata un'operazione di ricerca e soccorso.

Il ragazzo è stato successivamente recuperato dal fiume e dichiarato morto alle 18.50. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle condizioni del fiume, le attrezzature di sicurezza o le circostanze che hanno portato al ribaltamento.

I consulenti scolastici, riferiscono le autorità, saranno a disposizione per fornire supporto a studenti e personale in seguito alla tragedia: "Non ci sono parole per esprimere adeguatamente la profondità di questa perdita. Era un bambino che contava profondamente per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo", ha detto ancora Nichols.

"La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nelle nostre aule, nei nostri corridoi e nelle nostre vite", ha aggiunto. La Commissione per la pesca e la navigazione della Pennsylvania ha dichiarato che l'incidente è oggetto di indagine.