“C’è una donna che urla”. Poliziotti sorpresi a fare sesso in auto fuori la caserma I fatti sono avvenuti a New York la notte di ieri, 20 gennaio, fuori dal 79° distretto nel quartiere di Bedford-Stuyvesant. I due poliziotti, un uomo e una donna, sono partner sul lavoro.

A cura di Biagio Chiariello

Due agenti della polizia di New York City sono stati sorpresi a fare sesso "ad alto volume" in un'auto parcheggiata fuori da un distretto di Brooklyn dopo che i vicini, preoccupati, hanno sentito una donna urlare "intensamente".

Il New York Post ha riferito che gli agenti fuori servizio sono stati trovati "nudi" nella vettura. I fatti avrebbe avuto luogo intorno all'1:30 di ieri, 20 gennaio, in un parcheggio dove gli agenti parcheggiavano le loro auto personali fuori dal 79° distretto nel quartiere di Bedford-Stuyvesant, ha riferito il Post.

Una fonte ha riferito che la persona che ha dato l'allarme ha sentito chiaramente "una donna che urlava in un parcheggio", ma non è riuscita a vedere "di che colore era il veicolo". Altri due agenti sono usciti dal distretto per indagare e hanno trovato i due poliziotti, un maschio e una femmina, in atteggiamenti inequivocabili all'interno dell'auto parcheggiata nel parcheggio di Greene Avenue, vicino a Tompkins Avenue.

Secondo quanto riferito, gli ufficiali sono partner sul lavoro che hanno avuto una relazione recentemente diventata di dominio pubblico nel distretto dopo che la moglie del poliziotto maschio "l'ha scoperto" e ha "creato scompiglio" in caserma la scorsa estate.

"Si è presentata al distretto per confrontarsi con la ragazza", ha detto la fonte al Post. "Poco dopo nel retro del distretto, con capi e poliziotti presenti, i due poliziotti hanno avuto una discussione a causa della moglie. Ma non è stato fatto nulla."Poi qualcuno ha avuto la brillante idea di farli collaborare…"

Gli agenti avrebbero negato di aver fatto sesso in auto. Non è chiaro se siano stati presi provvedimenti disciplinari nei loro confronti.