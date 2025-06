“Se non paghi ti taglio la gola”: parcheggiatore abusivo minaccia il poliziotto, arrestato

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un parcheggiatore abusivo di 39 anni, noto alle forze dell'ordine perché più volte sanzionato, è stato arrestato dalle motovolanti della questura di Catania per aver minacciato e tentato l'estorsione di denaro a un pubblico ufficiale.

L'uomo, infatti, è stato notato dai poliziotti mentre discuteva animatamente con una persona in un parcheggio di via Carlo Felice Gambino nella mattinata di lunedì. Dopo essersi avvicinati, i militari hanno riconosciuto l'abusivo e il collega momentaneamente fuori servizio.

Il poliziotto aveva infatti parcheggiato l'auto nel piazzale "gestito" dall'abusivo, più volte fermato dagli agenti negli scorsi anni. Dopo aver lasciato la vettura, l'agente fuori servizio era stato avvicinato dal parcheggiatore che gli aveva chiesto dei soldi. Rifiutandosi di pagare, era stato minacciato.

"Se non paghi, ti taglio la gola" gli aveva detto il 39enne simulando il gesto con la mano, continuando a minacciarlo anche quando quest'ultimo si era qualificato. L'intervento dei carabinieri è stato fondamentale per l'arresto del parcheggiatore, già noto alla giustizia, prima che la situazione potesse degenerare.

Il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza della questura di Catania per il 39enne in atteso del rito per direttissima. Tanta paura per l'agente che invece si è visto minacciare dall'uomo nel parcheggio. Il poliziotto ha fortunatamente trovato il sostegno dei colleghi, intervenuti sul posto per un puro colpo di fortuna.

Dopo aver riconosciuto il parcheggiatore, i poliziotti hanno provveduto all'arresto che è poi stato convalidato. Dopo le formalità di rito, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.