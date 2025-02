C’è troppo peso sulla canoa con 15 persone a bordo: la barca affonda, 7 morti e un disperso in Perù

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Almeno sette persone hanno perso la vita e una risulta ancora dispersa in Perù a seguito del tragico naufragio di una canoa sul fiume Amazonas, nel dipartimento meridionale di Puno. Tra le vittime accertate ci sono anche due minorenni. A riportare la notizia è il canale televisivo statale Tv Perú, che ha diffuso le prime ricostruzioni dell'accaduto.

L'imbarcazione era partita dal villaggio di Puerto Manoa con destinazione Esquilaya e a bordo si trovavano 15 persone. Secondo le informazioni preliminari, la canoa sarebbe affondata a causa di un eccesso di peso, una condizione che potrebbe aver reso instabile l’imbarcazione durante la traversata. Un sopravvissuto ha riferito che un’onda improvvisa avrebbe complicato ulteriormente la navigazione, contribuendo al ribaltamento del mezzo e alla tragedia che ne è seguita.

Le autorità locali, coadiuvate dai soccorritori, hanno finora recuperato sette corpi senza vita, mentre le ricerche continuano per ritrovare la persona ancora dispersa. Gli altri sette passeggeri sono stati soccorsi e trasferiti nelle strutture sanitarie più vicine, situate nella città di San Gabán, dove stanno ricevendo le cure necessarie.

Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per rintracciare l’ultima persona scomparsa e comprendere meglio le dinamiche dell’incidente. Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, e le autorità hanno annunciato l'apertura di un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se l’imbarcazione rispettasse le norme di sicurezza per la navigazione fluviale.