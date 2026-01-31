Caso Epstein, Trump citato 3.200 volte e spunta la denuncia di stupro su una 13enne

Trump e la moglie Melania, Epstein e Maxwell

Il 30 gennaio 2026 il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato oltre 3 milioni di pagine aggiuntive relative all'Epstein Files Transparency Act, la legge firmata dal presidente statunitense Donald Trump il 19 novembre 2025.

Il campo da golf di Trump al centro di un giro di traffico sessuale

Il materiale contiene nuove testimonianze proprio relative a Trump che sarebbe citato ben 3.200 volte. Il contesto è quello ben noto che gravitava attorno all'imprenditore Jeffrey Epstein e che ha portato alla sua condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

Non è la prima volta che il nome del tycoon viene associato a quello del controverso uomo d'affari: i due si conoscevano e avrebbero intrattenuto rapporti di amicizia dagli anni 80 fino agli anni 2000, quando Epstein è stato arrestato.

Trump nei nuovi file è stato citato in relazione alle violenze perpetrate su diverse adolescenti. Avrebbe abusato di una ragazzina di 13 anni nel New Jersey, come riporta una delle testimonianze contenute nei file. I nuovi documenti contengono anche una denuncia per stupro presentata da una donna all'FBI attraverso i suoi avvocati, secondo quanto riportato la donna sarebbe stata violentata da Epstein e Trump quando aveva solo 13 anni. Le ultime accuse rispecchiano fedelmente una precedente causa già intentata contro Trump nel 2016, successivamente archiviata. In entrambi casi viene usato il nome di "Jane Doe" per proteggere l'identità della vittima.

Secondo quanto emerso, la maggior parte degli abusi sulle giovanissime finite nella tratta di Epstein, sarebbero avvenute nei luoghi simbolo del potere dell'attuale presidente degli Stati Uniti: il resort di Mar-a-Lago, il Trump National Golf Club in California e il Trump Plaza di Atlantic City. Proprio il campo da golf a Rancho Palos Verdes, in California, sarebbe stato al centro di un giro di traffico sessuale tra il 1995 e il 1996.

Il Dipartimento di Giustizia, nella sua nota, tuttavia ha sottolineato che la maggior parte delle accuse mancava di riscontri ed è stata valutata dagli investigatori come "non credibile".

Cosa contengono i nuovi file pubblicati sul caso Epstein

La legge firmata da Trump nel novembre 2025 impone al Dipartimento di Giustizia di produrre tutti i documenti, i fascicoli, i registri, i video e le immagini relativi alle indagini e ai procedimenti penali contro Epstein e la compagna Ghislane Maxwell.

La pubblicazione aggiuntiva del 30 gennaio include oltre 2.000 video e 180.000 immagini, molte delle quali dal contenuto sessualmente esplicito. Come ha fatto sapere lo stesso dipartimento, alcune foto sono state censurate per difendere l'identità delle donne vittime di abusi. Al contrario, personalità e politici di spicco non sono state censurate nella pubblicazione di alcun file che infatti riportano i nomi di Elon Musk, Bill Gates, e del principe inglese Andrea.