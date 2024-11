Caos all’aeroporto di Boston, 4 aerei si scontrano sulla pista: ali rotte, esplosioni e piloti feriti Una giornata di viaggio già movimentata per il periodo del Ringraziamento negli USA è stata ulteriormente complicata da due distinti incidenti tra aerei, avvenuti a poche ore di distanza sulla pista dell’aeroporto internazionale di Boston Logan, lunedì 25 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Lunedì 25 novembre, l’aeroporto "Generale Logan" di Boston ha vissuto una giornata particolarmente difficile. Due distinti incidenti tra aerei di linea, verificatisi a poche ore di distanza, hanno generato momenti di panico nello scalo internazionale del Massachusetts.

Il primo incidente ha coinvolto un jet della American Airlines durante la fase rullaggio verso il gate quando ha colpito l’ala di un aereo della Frontier Airlines pronto al decollo per il Texas. I passeggeri a bordo hanno vissuto attimi di paura: "È stato terribile, davvero spaventoso. All’improvviso abbiamo sentito un tonfo, come un'esplosione, qualcosa che cadeva dall'alto", ha raccontato Evelyn, passeggera della Frontier, all’emittente locale WCVB.

Un video diffuso online mostra l’ala dell’aereo della Frontier Airlines incastrata sotto quella del jet della American Airlines. "Come si vede, l’ala del jet più grande è danneggiata, mentre la nostra è incrinata nella parte inferiore", ha spiegato Douglas Garcia, autore delle immagini.

L'aereo della American Airlines era appena arrivato da Londra-Heathrow, mentre il volo della Frontier Airlines, diretto a Dallas Fort Worth, è stato cancellato. Entrambi i velivoli sono stati evacuati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Poche ore dopo, un secondo incidente ha coinvolto un aereo passeggeri della JetBlue, che si è scontrato con un velivolo della Cape Air. Il primo era trainato da un veicolo, mentre quello della Cape Air, appena atterrato da Nantucket, attendeva l’apertura di un gate. A bordo di quest’ultimo si trovavano due piloti e tre passeggeri. Anche in questo caso non ci sono stati feriti, sebbene entrambi i piloti siano stati trasportati in ospedale "per precauzione", ha riferito la WCVB.

Caroline Agid, che avrebbe dovuto imbarcarsi sul volo JetBlue per Orlando, ha assistito alla collisione. "C’erano luci rosse ovunque. La parte superiore dell’aereo Cape Air sembrava schiacciata. È stato davvero un caos", ha dichiarato.

La Federal Aviation Administration (FAA) e le compagnie coinvolte hanno avviato indagini per chiarire le cause degli incidenti.