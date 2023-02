Cane resta incastrato tra gli scogli: salvato da un runner. “La marea lo avrebbe ucciso” Stava facendo jogging sulla spiaggia di Ocean Beach, a San Francisco (California, Stati Uniti), quando all’improvviso ha sentito mugolare. Era un cane, intrappolato tra gli scogli.

A cura di Biagio Chiariello

Brian Glover va a correre cinque giorni alla settimana, solitamente lungo Ocean Beach, a San Francisco, dove vive. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio, mentre stava facendo il suo solito percorso di jogging, il 61enne ha sentito un latrato.

"Mi sono girato immediatamente per assicurarmi che non ci fosse qualche persona ferita", ha detto l'uomo a Runner's World. Tuttavia, ha voluto vederci chiaro. Così si è messo a dare un'occhiata tra gli scogli ed è riuscito a scorgere un muso: una cagnolina era infatti rimasta incastrata sotto un grosso masso vicino allo sbocco della rete fognaria. Era Gwen, uno Springer Spaniel di un anno.

Per fortuna c'era ancora la bassa marea, ma il cane aveva solo poche ore prima che l'oceano scivolasse verso le rocce. Senza dargli scampo.

L'uomo ha subito avvisato il San Francisco Animal Care and Control (Acc), l'ente che si occupa di soccorrere gli animali. Un membro dell'associazione è riuscito a soccorrere la cagnolina e l'ha consegnata rapidamente ai suoi proprietari, che ne avevano già denunciato la scomparsa. Miracolosamente, Gwen era illesa, solo un po' inffreddolita e spaventata.

Nessuno ha capito come fosse finita in mezzo a quei massi, ma per fortuna è stato possibile liberarla.

Da parte sua Brian Glover si è detto molto contento di essere stato in grado di aiutare un animale in difficoltà. E ha colto l'occasione per incoraggiare gli altri runner a "stare sempre attenti a ciò che ci circonda mentre percorriamo i nostri chilometri: potresti aiutare qualcuno o qualcosa che ha bisogno" di noi, ha raccontato ai media americani.