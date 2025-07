video suggerito

Australia, donna attaccata da una leonessa allo zoo: perde un braccio, l'animale non sarà abbattuto Una donna è stata aggredita da una leonessa allo zoo Darling Downs, in Australia. Un dipendente le ha salvato la vita con un laccio emostatico, ma la 50enne ha comunque perso un braccio. Il gesto resta inspiegabile: l'animale non era affamato né provocato, e non è mai uscito dal recinto.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata attaccata da una leonessa nel Darling Downs Zoo di Pilton, nel Queensland, Australia. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica, mentre la vittima, una donna di circa 50 anni, stava osservando i custodi dello zoo al lavoro all'interno dell'area dedicata ai carnivori. Secondo quanto riportato dallo zoo, la leonessa – nata in cattività – l’ha afferrata da fuori il recinto, provocandole danni gravissimi a un braccio.

Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in elicottero dalla cittadina rurale di Pilton fino a Brisbane, capitale dello Stato, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono attualmente stabili. Secondo le prime ricostruzioni e i media locali, la donna avrebbe perso l’intero arto a causa dell’aggressione.

Il Darling Downs Zoo ha diffuso un comunicato in cui sottolinea che la vittima non era una visitatrice, né un’impiegata dello zoo, ma un membro molto amato della famiglia dei proprietari, legata da anni alla struttura. "Non era una dipendente, né una custode, né una visitatrice dello zoo. È un membro amatissimo della famiglia dei proprietari", si legge in un messaggio pubblicato su Facebook.

Per oltre vent’anni aveva assistito numerose volte al lavoro dei guardiani, mantenendo sempre il massimo rispetto per i protocolli di sicurezza legati alla gestione degli animali potenzialmente pericolosi. "Conosceva bene le procedure. È qualcosa che ha fatto molte volte", hanno precisato i responsabili del parco.

Il comunicato dello zoo ha inoltre escluso qualsiasi responsabilità dell’animale: "La leonessa non era affamata, denutrita, provocata o maltrattata. Non ha mai lasciato il suo recinto, e in nessun momento c'è stato pericolo per altri membri dello staff o per il pubblico", si legge nella nota.

Il gesto, spiegano i responsabili, resta inspiegabile: "In modo inaspettato, l'animale ha afferrato la donna per un braccio, causandole ferite devastanti". Secondo quanto riportato da 9News, la prontezza di un dipendente dello zoo – che ha utilizzato una cintura come laccio emostatico – è stata decisiva per salvare la vita della donna.

Le autorità del Queensland hanno aperto un'indagine per accertare le esatte dinamiche dell’accaduto. L’ente statale per la sicurezza sul lavoro (Workplace Health and Safety Queensland) sta collaborando con lo staff dello zoo per fare piena luce sull’episodio.