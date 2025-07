video suggerito

California in fiamme: a nord di Los Angeles il “Madre Fire”, l’incendio più vasto dell’anno nello Stato Il “Madre Fire” è diventato il più vasto incendio del 2025 in California, bruciando oltre 212 km² nella contea di San Luis Obispo. Alimentato da vento e caldo estremo, è contenuto solo al 10%. Evacuazioni e chiusure stradali in corso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un vasto incendio divampato in una zona selvaggia della California centrale è rapidamente diventato il rogo più esteso dell’anno nello Stato, mentre il caldo torrido e la siccità alimentano il rischio di altri roghi in vista delle celebrazioni del 4 luglio.

Il "Madre Fire", così è stato battezzato l’incendio, è divampato due giorni fa nella parte sud-orientale della contea di San Luis Obispo e in meno di 24 ore ha devastato oltre 212 chilometri quadrati di praterie. Secondo le autorità, nella serata di ieri il rogo era contenuto solo al 10%, rendendo la situazione estremamente critica.

Le fiamme si sono propagate rapidamente in direzione del Carrizo Plain National Monument, un’area protetta situata circa 72 chilometri a est di Santa Maria e famosa per le sue distese di fiori selvatici in primavera. Le autorità hanno emesso ordini e avvisi di evacuazione per diverse piccole comunità lungo la State Route 166, la cui parte orientale è stata chiusa al traffico, senza previsioni di riapertura imminente.

Secondo il meteorologo Ryan Kittell del Servizio Meteorologico Nazionale, l’incendio è stato alimentato da raffiche di vento che tendono a intensificarsi al tramonto. "Durante il giorno i venti sono deboli, ma nel pomeriggio e alla sera possono raggiungere anche 64 chilometri orari, complicando le operazioni di spegnimento", ha spiegato Kittell. I vigili del fuoco stanno operando in condizioni estreme, con temperature che sfiorano i 35°C.

Intanto, altri decine di incendi minori sono attivi in tutto lo Stato. Nel sud della California, il Wolf Fire, scoppiato il 29 giugno nella contea di Riverside, ha bruciato più di 9,5 chilometri quadrati di vegetazione secca. Giovedì l’incendio era contenuto al 55%, secondo le autorità locali.

In un evento non collegato agli incendi boschivi, un rogo ha distrutto quattro abitazioni nel quartiere Pacoima di Los Angeles nella notte di giovedì. Secondo il Los Angeles Times, al momento dell’intervento dei soccorritori si udivano fuochi d’artificio esplodere nella zona. Una donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Le autorità esortano i cittadini a evitare aree a rischio e a rispettare le restrizioni, soprattutto durante il periodo festivo, in cui l’uso improprio di fuochi d’artificio potrebbe aggravare una situazione già fuori controllo.