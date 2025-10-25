Bimbo di 8 anni viene investito da un tram a Strasburgo e si salva miracolosamente: la scena in un video

Un bambino di 8 anni è stato investito da un tram nel centro di Strasburgo, in Francia, ed è rimasto intrappolato sotto il mezzo. Il piccolo è stato soccorso ed estratto, rimanendo illeso per miracolo. La scena è stata immortalata in un video diffuso sui social: le immagini mostrano il piccolo sotto il tram, da cui si vedono sporgere solamente i piedi.

Fermo immagine del video pubblicato su X.

Un bambino di 8 anni è stato investito da un tram nel centro di Strasburgo, in Francia, ed è rimasto intrappolato sotto il mezzo. Il piccolo è stato soccorso ed estratto rimanendo illeso per miracolo.

L'incidente è avvenuto giovedì 23 ottobre, intorno alle 16.45, nel quartiere Polygone, come riportano i quotidiani esteri. L'incredibile scena è stata ripresa in un video girato sul luogo dell'incidente successivamente diffuso sui social network.

Le immagini mostrano il piccolo completamente sotto il tram, da cui si vedono sporgere solo i piedi. Nel filmato si vedono anche le persone che, estremamente agitate, cercano di capire come soccorrerlo.

Secondo quanto riportato dalla Società dei Trasporti di Strasburgo (CTS), il bambino, che stava pedalando con un amico, ha attraversato i binari della linea C del tram, nei pressi della fermata di Saint-Christophe, costringendo l'autista ad azionare il freno di emergenza.

Il bimbo è rimasto intrappolato in uno spazio libero appena sotto la cabina di guida, è stato estratto con rapidità dai soccorritori e dagli agenti del CTS e successivamente trasportato all'ospedale di Hautepierre per un controllo. A quanto si apprende, avrebbe riportato solo lievi ferite.

"È stata la sua piccola statura a salvarlo. L'esito di questo incidente è stato eccezionalmente fortunato. È stato un colpo di fortuna incredibile", ha commentato il CTS alla stampa locale.

Una decina di giorni fa in rete era circolato un video che immortalava un altro incredibile salvataggio avvenuto in Turchia, nella città di Kayseri.

Nelle immagini si vedeva una donna che rischiava di essere travolta da un tram mentre indossava gli auricolari. Come mostra il filmato diffuso dall'azienda dei trasporti locale, all’ultimo istante era stata salvata da una guardia di sicurezza che l'aveva allontanata dai binari tirandola per un braccio.