Bimbo di 6 anni spara alla maestra in classe, l’ha colpita dopo una “lite”: forse un rimprovero Abby Zwerner, maestra di 30 anni, della Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia, è in gravi condizioni, seppur in miglioramento. Intanto la polizia indaga sulla vicenda.

A cura di Biagio Chiariello

L'America è ancora sotto choc per il caso che ha visto vittima Abby Zwerner, una maestra di 30 anni, della Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia. La donna è rimasta gravemente ferita venerdì dopo essere stata colpita da un proiettile esploso con una pistola da un bambino di sei anni, ed ora versa ancora in gravi condizioni sebbene i medici abbiano riscontrato un miglioramento.

Sono molte le domande ancora irrisolte del Paese – gli Usa – che ogni giorno fa i conti con il dramma delle armi. Innanzitutto perché il piccolo l'ha fatto. La polizia non ha ancora dichiarato quale fosse il movente, ma ha ribadito che l'alunno ha sparato dopo una "lite" con la maestra, forse un rimprovero, e che non si è trattato di un incidente. Avrebbe sparato solo un colpo e nessun altro studente è stato coinvolto, come confermato dal capo della polizia Steve Drew in una conferenza stampa.

“Porteremo a termine le indagini, ci sono domande che vorremmo ancora porre e alle quali vorremmo rispondere. Voglio sapere da dove viene quell'arma da fuoco, qual era la situazione", ha detto Drew nella conferenza stampa di venerdì.

In una dichiarazione di sabato scorso, il dipartimento di polizia di Newport News ha riferito che l'insegnante è "migliorata ed è in condizioni stabili", aggiungendo che il capo della polizia ha incontrato lei e la sua famiglia. "Drew ha chiesto di continuare a tenerla nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere", ha detto la polizia.

"Questa è una pagina nera della nostra storia e credo che sia un allarme rosso per tutto il Paese", ha dichiarato ai media Phillip Jones, sindaco di Newport News, in Virginia, che ha assunto la carica da soli cinque giorni.