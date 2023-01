Usa, a 6 anni spara e ferisce gravemente una maestra. Per la polizia “non è stato un incidente” Un bambino di sei anni ha sparato a una insegnante in una scuola nello stato della Virginia ferendola gravemente. Il capo della polizia locale ha detto che “non si è trattato di una sparatoria accidentale”.

A cura di Susanna Picone

Dramma in una scuola elementare della Virginia, negli Stati Uniti, dove un bambino di sei anni ha aperto il fuoco ferendo gravemente una insegnante. È accaduto alla Richneck Elementary School, nella città costiera di Newport News.

Secondo quanto riportano i media americani, che citano la polizia, nessun altro studente è rimasto ferito nella sparatoria. La polizia ha riferito che l’insegnante, una donna di 30 anni, è in pericolo di vita. Intanto il bambino che ha sparato è in stato di fermo.

"Si ritiene che la vita dell'insegnante sia in pericolo. Le indagini sono in corso", si legge in una nota dell'ufficio della polizia locale. La polizia ha anche precisato che la sparatoria nella scuola elementare della città costiera di Newport News "non è stata un incidente". Il bambino avrebbe sparato dopo una lite con l'insegnante. Non hanno però fornito dettagli su come l'alunno sia entrato in possesso dell’arma usata per sparare in classe.

Nel corso di una conferenza stampa il capo della polizia locale, Steve Drew, ha detto appunto che "non si è trattato di una sparatoria accidentale". Dopo l’episodio, gli altri studenti della scuola sono stati portati al sicuro nella palestra dell'istituto e si sono riuniti con le loro famiglie. Su Facebook la scuola ha invitato i genitori a raggiungere i figli.

"Sono sotto shock e sono scoraggiato", ha detto il sovrintendente delle scuole della città, George Parker. "Abbiamo bisogno del sostegno della comunità per assicurarci che le armi non siano disponibili per i giovani", ha aggiunto.

Negli Usa lo scorso anno ci sono stati circa 44.000 decessi legati alle armi, circa la metà dei quali casi di omicidio, incidenti e autodifesa e metà dei quali suicidi, secondo il database Gun Violence Archive.