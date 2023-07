Bimbo di 2 anni scomparso in Francia, stop ricerche ma indagini continuano: “Non era solo coi nonni” Stop alle ricerche sul campo del piccolo Emile, il bimbo di due anni scomparso nel piccolo villaggio francese di Vernet, in Alta Provenza, lo scorso sabato 8 luglio: “Ricevute 1200 segnalazioni, sentiremo altre persone”.

A cura di Ida Artiaco

Stop alle ricerche ma non alle indagini sulla scomparsa del piccolo Emile, il bimbo di due anni di cui si sono perse le tracce nel piccolo villaggio francese di Vernet, in Alta Provenza, dove si trovava in vacanza a casa dei nonni materni, nel pomeriggio di sabato 8 luglio.

Dopo cinque giorni, le ricerche del bambino stanno infatti per essere sospese, con gli inquirenti che invocano nuovi fondi in arrivo, ma le analisi su quanto rinvenuto nelle zone perlustrate, per un totale di 97 ettari di terreno, continuano: le macchie di sangue rinvenute su una vettura sono di un animale, mentre altri testimoni verranno sentiti.

È emerso, infatti, che il piccolo non fosse da solo nel giardino della casa dei nonni prima della scomparsa, che ricordiamo è avvenuta mentre si trovava da solo in un viottolo nei pressi di Vernet, nel dipartimento di Alpi dell'Alta Provenza, alle 17.15 di sabato 8 luglio. Ma con lui dovevano esserci anche zii, zie e cuginetti in visita in montagna, prima di fare rientro in città. Nessuno, però, dei due genitori.

Non solo. Tra coloro che saranno ascoltati ci saranno anche alcuni residenti che non erano in paese in questa settimana. Altri hanno spiegato di aver affittato la casa a terzi e, dunque, anche gli inquilini verranno convocati e sentiti. Il procuratore di Digne-les-Bains, Rémy Avon, come riportano i media locali, ha riferito che "sono state ricevute quasi 1.500 segnalazioni".

Tanti gli elementi da verificare per gli inquirenti, anche se in questa fase le indagini non hanno consentito di individuare elementi che permettano di spiegare la scomparsa del ragazzino. "Torneremo ovviamente sul posto se indizi o elementi fin qui raccolti ci porteranno a dover venire a controllare cose o perquisire certi luoghi", ha precisato il magistrato. Intanto, Haut-Vernet rimarrà inaccessibile ancora per qualche giorno agli stranieri e almeno per tutto il weekend.