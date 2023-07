Francia, ansia per Emile: il bimbo di 2 anni è sparito da sabato. Il sindaco: “Siamo molto preoccupati” Da sabato 8 luglio si sono perse le tracce di Emile in Alta Provenza: il piccolo stava giocando nel giardino a casa dei nonni. Cani, elicotteri e droni per trovarlo in una zona montuosa scoscesa.

A cura di Biagio Chiariello

C'è trepidazione in Francia per le storia del piccolo Emile, 2 anni, scomparso sabato 8 luglio a Vernet, un villaggio di 125 abitanti situato nelle Alpi nell'Alta Provenza. Il piccolo stava giocando nel giardino della casa dei nonni.

Questa mattina "le ricerche sono riprese, sono state intensificate su un perimetro più ampio" ha fatto sapere il sindaco, François Balique. Al lavoro anche una sessantina di uomini della locale gendarmeria con cani addestrati.Sono al lavoro una sessantina di uomini della gendarmeria locale, un elicottero e cani addestrati. Secondo il sindaco del comune sono già stati coperti tra i 400 ei 500 ettari: aree boschive, dirupi, ma anche i campi che circondano il villaggio.

Stiamo cercando ogni metro quadrato dentro e intorno al villaggio e siamo tutti molto preoccupati", ammette Balique.

Al momento "non c'è ancora motivo di parlare di incidente o rapimento" ha ribadito il pubblico ministero di Digne-les-Bains, Rémy Avon, durante una conferenza stampa. Secondo lui, il bambino è stato visto "in una strada in discesa da due persone. È lì che poi si perdono le sue tracce".

Sappiamo quando è scomparso, ma non capiamo perché non l'abbiamo ancora trovato", ha detto a La Provence una fonte vicina al caso.

Stamane, appello alla mobilitazione da parte della Federazione locale dei cacciatori e di oltre un centinaio di volontari. Le autorità hanno diffuso le foto, con tanto di descrizione del bambino trasmesse, su tutti i media. Emile ha occhi castani, capelli biondi, è alto 90 cm e indossa un completo con top giallo, pantalonini bianchi con fantasia verde e scarpe da trekking. In caso di informazioni, è necessario contattare 04 92 36 73 00.