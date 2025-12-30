Bimbo con autismo cade in uno stagno, il piccolo Coco soccorso la notte di Natale: il video del salvataggio

Un bambino di 6 anni, Coco, è stato soccorso la notte di Natale dalla Polizia della Florida dopo essere finito in uno stagno. Il piccolo con autismo circa 18 mesi fa era rimasto coinvolto in una situazione simile. L’ufficio dello sceriffo ha diffuso il video del salvataggio ripreso dalle bodycam degli agenti.

Le immagini riprese durante il salvataggio.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, che citano l'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia, dove è avvenuto il fatto, il bimbo è stato trovato con l'acqua che gli arrivava fino al petto.

In un comunicato stampa diffuso venerdì scorso, si legge che alcuni agenti a bordo di un elicottero hanno aiutato i poliziotti impegnati a terra impegnati nella ricerca del bambino.

In un video condiviso dall'ufficio dello sceriffo si vedono gli agenti che perlustrano la zona alla ricerca di Coco, poi l'equipaggio dell'elicottero che lo avvista in acqua e lo comunica ai colleghi che prontamente lo hanno recuperato. Il bambino era infreddolito ma illeso, ha riferito la polizia.

Già nell'agosto del 2024 Coco, che all'epoca aveva 5 anni, si era allontanato di casa. La sua fuga aveva fatto l'allarme installato all'interno dell'abitazione e la famiglia aveva subito allertato la polizia. Il piccolo è sempre stato molto attratto dall'acqua, avevano riferito i familiari in quell'occasione.

Il vice sceriffo della contea di Volusia, Wes Brough, aveva trovato Coco aggrappato a un ramo in uno stagno nel suo quartiere. Brough aveva riportato il ragazzo sulla terraferma. Anche in quell'occasione non era rimasto ferito e aveva potuto riabbracciare subito la sua famiglia.

Dopo quel primo incidente, il bambino ha iniziato a prendere lezioni di nuoto, ha detto ancora l'ufficio dello sceriffo. Gli agenti hanno anche parlato con la sua famiglia per migliorare le misure precauzionali in casa.

Hanno consigliato anche di far indossare a Coco un localizzatore GPS. "La cosa più importante è che siamo contenti che sia tornato a casa sano e salvo", hanno riferito le autorità.