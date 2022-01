Bimbi sbalzati via mentre giocano sul castello gonfiabile, morta anche piccola di 4 anni in Spagna Sale a due il tragico bilancio del terribile incidente del castello gonfiabile nella cittadina valenciana di Mislata, in Spagna, già costato la vita a una bimba di 8 anni.

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni e mezzo ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata sbalzata dal castello gonfiabile su cui stava giocando con un altro gruppo di bambini nella cittadina valenciana di Mislata, in Spagna. La piccola è deceduta nelle scorse ore in ospedale, sei giorni dopo essere stata coinvolta in quel terribile incidente del 4 gennaio quando una raffica di vento ha sollevato l'attrazione della fiera nella cittadina spagnola uccidendo sul colpo una bimba di 8 anni. Erano stati dieci in tutto i piccoli coinvolti, oltre al decesso i soccorritori avevano trasportato in ospedale altri nove bimbi tra cui il più grave era proprio la piccola, ricoverata nell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Valencia.

Nonostante le cure e i tentativi di salvarla, la piccola non si è mai più ripresa e i medici alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. La piccola ha esalato l'ultimo respiro nella notte tra domenica e lunedì. A darne notizia è stato lo stesso indaco della cittadina, già sconvolta dal dolore. “Che grande dolore! Nonostante gli straordinari sforzi profusi dal personale sanitario, è morta la seconda bambina ferita in fiera. Notizie terribili. Tutto il mio sostegno ai suoi genitori e ai parenti. Mislata sarà sempre unita di fronte al dolore. Siamo ancora in lutto” ha scritto il primo cittadino.

Intanto prosegue l'indagine della Polizia con i rilievi tecnici sul castello gonfiabile rovesciato dal vento. Si cerca di capire se fosse regolarmente ancorato a terra come era stato accertato nel sopralluogo di avvio attività. Fonti della polizia assicurano che tutte le testimonianze e le prove sono ancora in fase di raccolta e al momento non c'è un report definitivo. La normativa sulla sicurezza che regolamenta l'uso dei castelli gonfiabili stabilisce che queste attrazioni non devono mai essere utilizzate con un vento che supera i 38 chilometri orari. Quel giorno non c'è stato alcun avviso di vento forte da parte dell'Agenzia meteorologica statale ma nel locale aeroporto sono state registrate occasionali raffiche di vento di 70 chilometri orari.