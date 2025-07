Scuolabus carico di bimbi si schianta a Palermo: 8 piccoli in ospedale, 4 mezzi coinvolti

L’incidente a Brancaccio ha coinvolto in tutto quattro mezzi, oltre al pulmino giallo con a bordo otto bambini. Feriti anche il conducente dello scuolabus e una maestra, tutti trasportati in ospedale.

Uno scuolabus carico di bimbi è stato coinvolto in un incidente stradale oggi a Palermo, in via Generale Rodolfo Corselli. Nell’incidente feriti i piccoli otto alunni a bordo che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso.

Nello schianto dello scuolabus, avvenuto nel quartiere Brancaccio di Palermo all’incrocio con corso dei Mille, feriti anche il conducente del mezzo e una maestra che sono stati trasportati al pronto soccorso Buccheri La Ferla per le cure del cado. Dalle prime notizie e in base agli esami effettuati, le loro condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti così come quelle dei bimbi coinvolti, anche se per tutti disposti ulteriori analisi per escludere eventuali traumi interni non visibili.

L’incidente ha coinvolto in tutto quattro mezzi, oltre al pulmino giallo con a bordo otto bambini. Insieme allo scuolabus intestato al centro diaconale "La Noce" della Chiesa valdese, anche una Opel che si è scontrata col mezzo e il cui conducente è rimasto illeso, e una Ape Piaggio e un'Audi che erano invece parcheggiati lungo il marciapiede.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale di Palermo che hanno chiuso al traffico il tratto di strada per permettere l'arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Lo scuolabus è stato sottoposto agli accertamenti amministrativi ed è risultato in regola, provvisto di assicurazione e revisione.

È il secondo incidente di uno scuolabus a Palermo in pochi giorni. Il primo luglio scorso infatti un altro mezzo si capovolse in strada dopo aver sbandato e urtato un muretto. Anche in quel caso grande preoccupazione per i bambini di una scuola primaria che si trovavano all’interno, feriti e straportati in ospedale ma poi dimessi.