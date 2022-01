Scagliati in aria dal castello gonfiabile: morta bimba di 8 anni, 9 piccoli feriti in Spagna La tragedia mentre i piccoli si trovavano nell’area giostre di una fiera in corso nella cittadina valenciana di Mislata. Tra feriti una bimba di 5 anni è in condizioni gravi.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di 8 anni è morta e altri 9 piccoli sono rimasti feriti, tra cui alcuni gravemente, dopo che il castello gonfiabile su cui stavano giocando è stato sbalzato via da una raffica di vento e li ha scagliati in aria. La tragedia si è consumata nella serata di martedì durante mentre i piccoli si trovavano nell’area giostre di una fiera in corso nella cittadina valenciana di Mislata, in Spagna. Erano passate da poco le 20 quando il gonfiabile allestito nel polo fieristico situato in un parco della cittadina è letteralmente volata via, sbalzando in aria tutti i bimbi che in quel momento si trovavano sopra e che sono poi ricaduti al suolo. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla piccola di 8 anni. La bambina è stata soccorsa dai sanitari e dai pompieri intervenuti sul posto e trasportata d’urgenza all'Ospedale La Fe di Valencia dove, nonostante gli sforzi dei medici, è morta poco dopo per le ferite riportate. Anche gli altri nove bimbi coinvolti sono stati trasferiti negli ospedali di Valencia. Uno di loro, una bimba di cinque anni, è in condizioni gravi mentre gli altri non sono in pericolo di vita.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale e il Comune di Mislata ha dichiarato il lutto cittadino fino a venerdì 7 gennaio, nonché la sospensione di tutti gli eventi previsti in questi giorni, compresa la fiera e la sfilata dei Re Magi prevista per questo mercoledì. “Non ci sono parole è un vero dramma. Un giorno molto triste per Mislata", ha dichiarato il sindaco del paese, il quale ha anche comunicato che il Consiglio Comunale ha messo a disposizione della Polizia tutta la documentazione amministrativa sull'impianto. La polizia infatti ha immediatamente aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità della società che gestiva l’attrazione della fiera.

L’ipotesi prevalente è che a sbalzare il castello gonfiabile sia stata una raffica di vento visto che in zona ieri si sono registrate raffiche fino a 50 chilometri all'ora. Resta da capire però se la struttura abbia subito il cedimento strutturale a causa di altre anomalie concomitanti come un errato ancoraggio e se potesse operare in situazioni di pericolo. La normativa europea sulla sicurezza che regolamenta l'uso dei castelli gonfiabili infatti stabilisce che queste attrazioni non devono mai essere utilizzate con un vento che supera i 38 chilometri orari.