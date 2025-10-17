Bimba di 5 anni esce e viene stuprata e quasi uccisa da bimba di 10 anni e un bimbo di 9 anni: orrore in Usa

La piccola era uscita da sola di casa a Cleveland, in Ohio, senza che gli adulti se ne accorgessero incappando in una banda di minori giovanissimi che l’ha aggredita brutalmente e seviziata fin quasi a ucciderla. “Mia figlia non era mia figlia. Le avevano strappato i capelli dalla testa. Aveva lividi e sangue su tutto il corpo” ha raccontato la madre.

Una bambina di 10 anni e un bambino di 9 anni sono accusati di stupro e tentato omicidio di una bambina di soli 5 anni trovata fuori casa in un campo completamente ricoperta di lividi e sangue tanto da essere “irriconoscibile” agli occhi della stessa madre. La terribile vicenda a Cleveland, in Ohio, dove i due minori sono stati incriminati al termine dell’inchiesta e devono rispondere ora dei capi d'imputazione di stupro, tentato omicidio e aggressione, oltre a un'accusa di rapimento e un'accusa di strangolamento.

L’episodio che ha sconvolto la comunità locale risale al 13 settembre scorso quando la piccola è uscita da sola senza che gli adulti se ne accorgessero incappando in una banda di minori giovanissimi che l’ha aggredita brutalmente e seviziata fin quasi a ucciderla per strangolamento. La polizia ha confermato le accuse e il coinvolgimento di minori di 10 anni rifiutandosi però di divulgare ulteriori dettagli “data la natura delicata di questo caso”.

Per la piccola vittima un vero e proprio film dell’orrore avvenuto a poche centinaia di metri da casa di parenti dove la mamma l’aveva lasciata. Quel terribile giorno la bimba era sgattaiolata fuori pensando di poter giocare all’aperto ma andando in contro inconsapevolmente ai suoi aguzzini.

"Ho letteralmente visto la cosa peggiore della mia vita. Ho visto mia figlia irriconoscibile. Non riuscivo a capacitarmene. Mia figlia non era mia figlia. Le avevano strappato i capelli dalla testa. Aveva lividi e sangue su tutto il corpo” .Ha raccontato la madre all’emittente locale Cleveland19 descrivendo il momento in cui ha rivisto la figlia.

"Aveva gli occhi pieni di sangue. Le labbra e la bocca erano piene di sangue. Le unghie erano piene di detriti e sporcizia" ha descritto ancora la donna sottolineando che la piccola ha subito un trauma non solo fisico, ma sopratutto emotivo e psicologico. "Non riesco a dormire. Riesco a malapena a mangiare. Continuo a vedere ripetutamente le immagini della mia bambina in quel campo. Ha solo cinque anni e le sono successe cose orribili” ha aggiunto la donna chiedendo giustizia e concludendo: “Vorrei che tornasse a essere una normale bambina di cinque anni".