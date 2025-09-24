Bangkok: voragine in strada a causa dei lavori della metro, evacuazioni in corso

Una porzione di carreggiata di una strada di Bangkok si è improvvisamente trasformata in una pericolosa voragine. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, sarebbe riconducibile ai cantieri per la realizzazione di una nuova stazione della metropolitana sotterranea.

Un cedimento stradale ha creato il caos a Bangkok nella giornata di ieri, quando una porzione di carreggiata si è improvvisamente trasformata in una pericolosa voragine. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, sarebbe riconducibile ai cantieri per la realizzazione di una nuova stazione della metropolitana sotterranea.

Il governatore Chadchart Sittipunt ha confermato l'assenza di vittime, pur registrando danni materiali a tre automobili coinvolte nel cedimento. Le immagini dell'accaduto, rapidamente diffuse sui social network, documentano il progressivo sprofondamento dell'asfalto, che ha trascinato nella voragine pali elettrici e condutture idriche.

La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza. Gli automobilisti presenti al momento del crollo hanno tentato manovre d'emergenza per allontanarsi dall'area interessata, mentre la voragine continuava ad espandersi fino a interrompere completamente il collegamento della strada a quattro corsie.

Le autorità municipali hanno disposto misure precauzionali nell'area circostante: sospensione dell'erogazione di energia elettrica e servizio idrico, evacuazione della vicina stazione di polizia – la cui struttura sotterranea è rimasta esposta – e di altri edifici limitrofi. Un ospedale della zona ha annunciato la chiusura temporanea dei servizi ambulatoriali per due giorni, benché la sua struttura principale non abbia subito compromissioni.

La corsa contro il tempo per il ripristino si scontra con le condizioni meteorologiche avverse: Bangkok sta attraversando la stagione monsonica e le autorità temono che eventuali precipitazioni intense possano aggravare la situazione, complicando ulteriormente gli interventi di messa in sicurezza.