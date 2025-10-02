Auto usata come ariete, ladri sfondano la vetrina di una boutique Chanel a Parigi: rubate borse firmate

Esteri
Una banda di ladri ha svaligiato un negozio di Chanel a Parigi nella notte usando un’auto come ariete per sfondare la vetrina della boutique. I malviventi hanno portato via numerose borse. Il colpo è stato messo a segno in piena Fashion Week. Indagano le forze dell’ordine, avviata operazione di ricerca dei fuggitivi.
A cura di Eleonora Panseri
Una banda di ladri ha svaligiato un negozio di Chanel a Parigi nella notte, in piena Settimana della Moda, usando un'auto come ariete per sfondare la vetrina della boutique. I malviventi hanno portato via numerose borse firmate.

Il colpo è avvenuto nella boutique, situata al 25 di rue Royale, nell'VIII arrondissement, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, intorno alle 4.30, secondo quanto riportano i quotidiani esteri.

I ladri avrebbero utilizzato una berlina rossa, facendo retromarcia e distruggendo la vetrina del negozio di lusso. La banda, si legge, sarebbe composta da almeno tre persone.

I malviventi hanno rubato numerose borse firmate dal noto marchio. Stando a informazioni apprese dal sito Paris Match, che tra i primi ha dato la notizia, l'auto utilizzata per commettere il furto è stata ritrovata in un parcheggio sotterraneo, pochi minuti dopo l'incidente.

Il colpo è avvenuto nella notte e quindi, a quanto si apprende, non risulterebbero feriti. Ancora ignoto l'ammontare del bottino. Come anticipato, il fatto è accaduto proprio negli giorni in cui la città è gremita per la Fashion Week con stilisti, modelle e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.

Le autorità stanno indagando. Come riporta Le Parisien, un'operazione di ricerca è stata avviata in tutta la regione nel tentativo di rintracciare i malviventi.

Le indagini sono affidate agli investigatori della Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB). Utilizzeranno i filmati delle telecamere a circuito chiuso che potrebbero aver immortalato la rapina. Mentre i tecnici della scientifica cercheranno di trovare tracce e indizi sulla scena della rapina. 

Già nel giugno 2024, nell'VIII arrondissement di Parigi, era avvenuto un episodio simile: a pochi passi dagli Champs-Élysées, i cancelli di sicurezza della boutique Chanel erano stati sfondati da un veicolo blindato. In tre minuti i ladri erano riusciti a rubare quasi 160 borse di lusso per una perdita stimata di 1 milione di euro.

E anche nel novembre 2024 alcuni malviventi avevano sfondato la vetrina di una boutique di Louis Vuitton, nel Boulevard Saint-Germain della Ville Lumière. Il negozio era già stato preso di mira pochi mesi prima, a settembre.

Durante il secondo furto la vetrina era stata sfondata con un'auto usata come un’ariete. In quell'occasione erano stati portati via dal negozio centinaia di articoli per un valore di migliaia di euro. 

