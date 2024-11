Sfondano la vetrina di Louis Vuitton con un’ariete e portano via tutto: malviventi in fuga a Parigi Alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina di una boutique di Louis Vuitton a Parigi, nel Boulevard Saint-Germain. Il negozio era già stato preso di mira a settembre e questa volta la vetrina è stata sfondata con un’ariete. I ladri sono attualmente in fuga. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

La boutique di Louis Vuitton situata nel Boulevard Saint-Germain di Parigi è stata nuovamente target di una rapina nel corso della giornata di lunedì. Questa volta, un malvivente è riuscito a introdursi nel negozio dopo aver rotto la vetrina con un'ariete. Il negozio era già stato preso di mira nel mese di settembre e l'incremento delle misure di sicurezza non è bastato come deterrente. Gli autori del reato sono riusciti a sfuggire alla polizia e sono ancora ricercati.

Secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv, una banda di malviventi avrebbe sfondato la vetrina della boutique con un'ariete alle prime ore dell'alba. I responsabili del furto sono tutt'ora ricercati dalla polizia: stando alle prime informazioni, la banda viaggia a bordo di una vettura nera sulla quale sarebbe stata caricata anche l'ariete usata per spaccare la vetrina.

Dopo il colpo, sono stati portati via dal negozio centinaia di articoli per un valore da migliaia di euro. L'indagine è stata attualmente affidata alla 3a divisione della polizia giudiziaria e al momento sono ancora da accertare i danni causati dal furto.

Un colpo premeditato, secondo chi indaga, dopo averlo studiato nei minimi particolari. Chi ha agito, sapeva probabilmente che il negozio era già stato oggetto di un furto e conosceva probabilmente i punti deboli nella rete di sicurezza della boutique.

Simili modalità sono state usate anche per un tentato furto nel negozio di Yves Saint Laurent, questa volta a Milano. In piazza San Babila, un malvivente 26enne è stato arrestato mentre cercava di uscire dal negozio dopo aver arraffato merce per 150mila euro.

Con sé aveva borse, gioielli, foulard e pochette del prestigioso marchio di alta moda. Il 26enne ha avuto una sorte molto meno fortunata di quella dei suoi "colleghi" francesi, attualmente ancora in fuga.