Attentato Mosca, Isis-K posta video della strage registrato dai terroristi: "Allah è il più grande" L'Isis-K avrebbe diffuso un video di circa un minuto e mezzo girato dagli attentatori nella sala da concerto vicino a Mosca dove venerdì c'è stato l'attentato. In un altro filmato, pubblicato sui social media e rilanciato dai canali Telegram del media indipendente russo Meduza e del sito bielorusso Nexta, si vede invece l'arresto di uno dei terroristi: uno dei soldati taglia l'orecchio destro all'uomo e lo costringe a mangiarlo.

A cura di Ida Artiaco

Lotta a colpi di video sui social dopo l'attentato di venerdì scorso al Crocus City hall di Krasnogorsk, alla periferia di Mosca, dove oltre 13o persone sono rimaste uccise e altre decine ferite, rivendicato dall'Isis-K, la branca afghana dell'Isis apparsa per la prima volta nel 2014.

Nelle scorse ore, proprio il gruppo jihadista, come ha reso noto Site, specializzato in ricerche antiterrorismo, ha pubblicato un video di un minuto e mezzo con una sequenza del suo brutale attacco terroristico in una sala da concerto alla periferia di Mosca. Le immagini, corredate e introdotte da un messaggio in arabo "esclusiva per l'agenzia Amaq che mostra momenti del sanguinoso attacco contro i cristiani".

Nelle immagini, particolarmente crude, si vede uno dei terroristi sparare con un'arma automatica attraverso una porta e uccidere almeno una persona. Dietro la porta si vede un corridoio con diverse persone a terra e del sangue. Sempre il filmato mostra un altro terrorista armato di coltello che si avvicina a un uomo ferito steso a terra e lo colpisce più volte al collo, poi si rivolge alla telecamera affermando: "Allah è il più grande, gli infedeli vengono sconfitti con la volontà di Allah. Usciamo sulla via di Allah e per dare la vittoria alla loro religione".

Sempre ieri l'agenzia Amaq aveva anche diffuso un'immagine dei quattro presunti autori dell'attacco di venerdì, di cui almeno tre si rivedono nel video di oggi. Proprio uno di loro, fermato dopo la fuga, è il protagonista di un altro video di pochi secondi, pubblicato sui social media e rilanciato dai canali Telegram del media indipendente russo Meduza e del sito bielorusso Nexta.

Nel filmato, uno dei soldati taglia l'orecchio destro all'uomo che è stato arrestato e lo costringe a mangiarlo. L'autenticità del video, così come il suo collegamento con gli arresti per la strage a Mosca, non sono verificabili al momento in maniera indipendente. Meduza ha reso noto che il breve video è stato diffuso da canali Telegram russi: "La registrazione di 24 secondi mostra un uomo in abiti mimetici che tiene l'arrestato a terra, poi gli punta un coltello all'orecchio destro e ne taglia un pezzo. Quindi l'ufficiale tenta più volte di mettere il pezzo di orecchio tagliato nella bocca del sospetto terrorista, dopodiché lo colpisce in faccia".

Intanto, i media russi confermano invece che la prossima settimana il presidente Putin terrà una riunione con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione russa dopo l'attentato.