Sparatoria a Mosca, uomini in mimetica aprono fuoco in camera da concerto: “Decine di morti, è attacco terroristico”

Ultimi aggiornamenti e news in diretta della sparatoria verificatasi oggi al Crocus City Hall vicino Mosca, dove ci sarebbe stata anche un’esplosione. Al momento i media locali parlano di 12 morti e 35 feriti, ma il bilancio è in aggiornamento. Ad aprire il fuoco sarebbero stati almeno 4 uomini in mimetica. La Casa Bianca: "Orribile".

0

adesso 19:48 A Mosca rafforzate le misure di sicurezza e annullati gli eventi pubblici A Mosca sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti e il sindaco Sergey Sobyanin ha detto di aver deciso di annullare tutti gli eventi sportivi, culturali e altri eventi pubblici nella capitale nel fine settimana. A cura di Annalisa Girardi 2 min fa 19:46 Ministero Esteri russo: "Comunità internazionale condanni sanguinoso attacco terroristico" Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca "un sanguinoso attacco terroristico" e ha chiesto all'intera comunità internazionale di condannarlo. Lo riportano la Tass e Ria Novosti. A cura di Annalisa Girardi 5 min fa 19:43 Rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti di Mosca L'Autorità per l'aviazione russa ha annunciato che sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti di Mosca. A cura di Ida Artiaco 6 min fa 19:42 Usa: "Nessun coinvolgimento di Kiev nell'attacco a Mosca" "Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. A cura di Ida Artiaco 10 min fa 19:38 Evacuate 100 persone dalla sala attaccata a Mosca I vigili del fuoco hanno evacuano quasi 100 persone dal Crocus City Hall di Mosca attaccato da un commando armato questa sera. Lo riferisce il ministero delle Emergenze russo, aggiungendo che sono in corso le operazioni di salvataggio per le persone sul tetto dell'edificio. A cura di Ida Artiaco 12 min fa 19:36 Ministero Esteri russo: "A Mosca un attacco terroristico" Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca "un sanguinoso attacco terroristico". Lo riporta la Tass. A cura di Ida Artiaco 15 min fa 19:33 Casa Bianca: "Orribile la sparatoria a Mosca" Gli americani a Mosca restino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti: lo ha raccomandato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo "orribili" le immagini dell'accaduto e assicurando che "i nostri pensieri sono per le vittime". A cura di Ida Artiaco 19 min fa 19:29 Sparatoria Mosca, sindaco: "Una terribile tragedia" Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha definito "una terribile tragedia" la sparatoria avvenuta nella Crocus City Hall, senza fornire tuttavia alcun bilancio delle vittime se non confermare che vi sono dei morti. Secondo le prime ricostruzioni tre uomini in tuta mimetica avrebbero fatto irruzione nella sala e dopo aver aperto il fuoco avrebbero lanciato una granata o una bomba incendiaria; sul posto è arrivata la polizia mentre i servizi di soccorso hanno mobilitato oltre una cinquantina di ambulanze. A cura di Ida Artiaco 23 min fa 19:25 Le immagini dell'incendio scoppiato nella sala da concerto di Mosca dopo l'attacco I soccorritori non possono iniziare a spegnere l'incendio, aspettano ancora l'arrivo delle forze speciali, che non sono ancora arrivate sul posto. È passata quasi un'ora dall'inizio dell'attacco. Secondo quanto riferito, più di 100 persone sarebbero intrappolate nell'edificio in fiamme. A cura di Ida Artiaco 28 min fa 19:20 In un video 4 assalitori che sparano nella sala concerti a Mosca In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori – almeno quattro – alla sala da concerti Crocus City Hall di Mosca che avanzano e sparano a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano. A cura di Ida Artiaco 31 min fa 19:17 Mosca invia le teste di cuoio sul luogo dell'attacco Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall dove è avvenuto l'attacco armato. Lo hanno riferito i servizi operativi alla Tass. "Le unità Sobr e Omon di Mosca sono si stanno dirigendo sul posto", hanno riferito i servizi all'agenzia russa A cura di Ida Artiaco 58 min fa 18:49 Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall alla periferia di Mosca. Lo riferiscono le agenzie russe. A quanto pare, almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui nell'edificio è scoppiato un incendio. Sempre secondo i media, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ferite nella sparatoria. Lo riferisce Baza rilanciato da diversi media russi tra cui Novaya Gazeta e Moscow Times. I tre assalitori avrebbero anche tirato "una granata o una bomba incendiaria" che ha fatto divampare un rogo nella sala. È in corso un'evacuazione dell'edificio, riporta la Tass: al momento dell'attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone in attesa della performance della rock band Picnic. Tanti i video condivisi sui social newtork che mostrano gli attimi di concitazione subito dopo l'attacco. Il tetto dell'edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sarebbero ancora persone all'interno. Il 7 marzo scorso l'ambasciata Usa a Mosca aveva avvertito di possibili attacchi terroristici entro 48 ore, specie in luoghi affollati in occasione di concerti. A cura di Ida Artiaco