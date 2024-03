Russia-Paraguay annullata dopo l’attentato a Mosca: “Condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime” Dopo l’attentato terroristico a Mosca la Federcalcio russa han deciso di annullare l’amichevole in programma lunedì contro il Paraguay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'amichevole Russia-Paraguay non si giocherà dopo l'attentato a Mosca. A renderlo noto è stata la La Federcalcio russa, che con un comunicato, poi ripreso anche dalla federazione paraguayana, ha fatto sapere che la partita originariamente in programma lunedì 25 marzo a Mosca non si disputerà. Una decisione arrivata dopo l'attentato avvenuto in una sala da concerti al Crocus City Hall, dove quattro uomini in mimetica hanno aperto il fuoco sulla folla.

Questa la nota della Federazione Russa pubblicata sul sito e sui social.

A causa dell'attacco terroristico avvenuto a Krasnogorsk, la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare la partita amichevole tra le squadre nazionali di Russia e Paraguay. Le parti hanno convenuto che la partita potrebbe svolgersi in un altro momento. I tifosi che hanno acquistato i biglietti per la partita potranno ottenere un rimborso completo. Verranno inoltre pubblicate le informazioni sulla procedura di restituzione dei biglietti acquistati. Alexander Dyukov, presidente della RFU: La Federcalcio russa, insieme all'intero Paese, piange le vittime del terribile attentato terroristico al municipio di Crocus. Ancora una volta desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a tutte le famiglie e agli amici delle vittime di questa tragedia. Nella situazione attuale, insieme ai nostri colleghi del Paraguay, abbiamo deciso di non giocare più la partita e di organizzarla in un secondo momento. La gara non potrà svolgersi a marzo poiché la finestra FIFA termina martedì e i giocatori della nazionale dovranno tornare ai propri club. Abbiamo discusso e ci sarà sicuramente questa partita in futuro. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati dai tifosi per la partita, il denaro verrà interamente rimborsato.

Una decisione inevitabile da pare delle due federazioni, che hanno scelto di annullare il test match in calendario lunedì prossimo allo stadio "Dynamo" di Mosca.

Leggi anche Brutta disavventura per il ciclista Frison: operato ai testicoli dopo il morso del cane degli amici

Quanto successo nella serata di venerdì ha profondamente sconvolto la città e il popolo russo: sono oltre 140 le vittime finora registrate dopo l'attacco armato.