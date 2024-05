video suggerito

Assistente di volo fissa iPhone al copriwater in aereo: filmate cinque minorenni mentre vanno in bagno Estes Carter Thompson III, 36 anni, assistente dell’American Airlines, è stato arrestato per aver filmato almeno cinque minorenni, tra cui anche due bambine di 7 e 9 anni, mentre usavano il bagno dell’aereo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe fissato un iPhone al copriwater del bagno di un aereo per riprendere almeno cinque ragazze minorenni.

L'assistente dell'American Airlines, Estes Carter Thompson III, 36 anni, è stato arrestato dopo aver filmato una 14enne mentre utilizzava il bagno sul volo 1441 da Charlotte a Boston lo scorso settembre. La giovane ha notato il telefono attaccato al coperchio del wc occultato da adesivi, tra cui la scritta "sedile rotto", e lo ha detto ai propri genitori.

Dalle indagini è emerso che Thompson avrebbe registrato almeno altre quattro ragazze che utilizzavano i gabinetti dell'aereo. L’FBI ha esaminato i dispositivi in possesso dell'uomo e ha trovato filmati nei quali apparivano anche minori di 14 anni (tra cui due bimbe di 7 e 9 anni) e materiale pornografico generato dall’intelligenza artificiale.

"Gli agenti hanno individuato ulteriori prove dell'interesse sessuale di Thompson nei confronti dei minori all'interno del suo account", si legge nei documenti giudiziari ottenuti dal Daily Mail. "Ad esempio, hanno individuato centinaia di immagini di pornografia infantile, che sembrano essere state create attraverso l'IA".

Thompson è stato arrestato lo scorso gennaio a Lynchburg, nello Stato USA del Virginia, e il 26 aprile è stato incriminato per "tentato sfruttamento sessuale di minori di 14 anni" e "per possesso di immagini di abusi sessuali su minori in età prepuberale".

A dicembre i genitori della quattordicenne avevano intentato una causa in cui sostenevano che l'assistente di volo era entrato nel bagno dell'aereo per lavarsi le mani e poi aveva detto alla figlia che il sedile era rotto e di non preoccuparsi. "A quel punto le è venuto subito in mente che qualcuno aveva messo lì il telefono per filmarla mentre usava il bagno", si legge nella denuncia.

I genitori della ragazza puntano il dito anche contro la compagnia aerea che avrebbe permesso all'uomo di portare via il telefono per "distruggere le prove" e che “sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’assistente di volo era un pericolo”.