Aeroporti Usa nel caos per mancanza di personale ai controlli, Trump invia agenti Ice: “Non vedo l’ora”

Dopo il mancato accordo al Congresso Usa sul finanziamento per gli stipendi dei dipendenti del Dipartimento per la sicurezza interna, caos e lunghe code negli aeroporti per mancanza di personale. Trump ha annunciato che da lunedì invierà gli agenti Ice per i controlli.

"L'ICE è pronto ad agire da lunedì", così il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che dal 23 marzo gli agenti del famigerato gruppo anti immigrazione prenderanno servizio nei principali aeroporti del paese che da giorni sono alle prese con caos e code per la mancanza di personale ai controlli dopo il mancato finanziamento degli stipendi del dipartimento per la sicurezza interna. Una scelta per contrastare l'opposizione dei democratici in Parlamento senza i quali non è possibile arrivare all'accordo sul finanziamento del dipartimento.

"Da domani l'Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza, rimasti al proprio posto nonostante il fatto che i democratici della sinistra Radicale, concentrati esclusivamente sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro Paese, stiano mettendo in pericolo gli Usa bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati" ha scritto Trump attraverso il social Truth, accusando l'opposizione dello shutdown del dipartimento della sicurezza interna.

"Non vedo l'ora di far entrare l'ICE lunedì e ho già detto loro di prepararsi. Basta aspettare, basta giochi" ha scritto il presidente Usa la cui intenzione è quella di togliere all'opposizione la leva del caos negli aeroporti in mancanza di un accordo. I Democratici hanno bloccato per cinque volte la legge per la riapertura del Dipartimento per la Sicurezza Interna, chiedendo proprio modifiche alle politiche relative all'ICE e alla Customs and Border Protection per approvare il pacchetto di stanziamenti federali.

I repubblicani allo stesso tempo hanno respinto i tentativi dei democratici di finanziare solo le altre agenzie dello stesso dipartimento, come la Guardia Costiera, la Transportation Security Administration (TSA) e la Federal Emergency Management Agency. Mentre l'ICE ha continuato a essere finanziata grazie agli stanziamenti previsti dalla legge approvata da Trump la scorsa estate, migliaia di dipendenti della TSA sono rimasti così senza stipendio da febbraio e molti hanno lasciato il lavoro mentre altri si sono dati malati o hanno preso ferie lasciando nel caos molti aeroporti.

"I democratici vogliono usare le lunghe code negli aeroporti come leva, ma il presidente Trump sta cercando di togliere loro questa leva e di non far soffrire il popolo americano" ha dichiarato alla ABC il segretario dei trasporti Sean Duffy assicurando che gli agenti dell'Ice sono addestrati e possono fornire assistenza per la sicurezza aeroportuale.

Al momento però non è chiaro quanti saranno gli agenti dell'Ice impegnati negli scali e quali saranno gli aeroporti interessati, così come non è chiaro quali ruoli di sicurezza assumeranno. Trump ha affermato che le loro mansioni includeranno il controllo dell'immigrazione.