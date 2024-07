video suggerito

Aereo precipita nel giardino di una casa in Utah, 2 feriti: "Pensavamo ci fosse stata una esplosione" Un piccolo aereo è precipitato nel giardino di una casa a Roy, in Utah, Stati Uniti: due persone, che si trovavano a bordo del velivolo, sono rimaste ferite. I proprietari del terreno hanno visto tutta la scena attraverso le telecamere di sorveglianza: "Siamo andati nel panico".

A cura di Ida Artiaco

Un piccolo aereo è precipitato nel giardino di una casa, ma per fortuna non ci sono state vittime. È successo mercoledì scorso a Roy, in Utah, Stati Uniti: due persone, che si trovavano a bordo del velivolo, sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Tanta, però, la paura dei proprietari del terreno su cui il mezzo si è schiantato. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e Anthony Baugh ha potuto osservare tutta la scena dal suo cellulare.

"Sono andato nel panico e sono partito per tornare il più in fretta possibile", ha detto l'uomo che non era a casa quando c'è stato lo schianto. La moglie, invece, era a casa insieme ai due bambini, in quel momento: "Sembrava che fosse esplosa una casa", ha raccontato al New York Post. Il velivolo, un Piper Pa-34, è precipitato in un quartiere residenziale vicino all'aeroporto di Ogden-Hinckley. Subito dopo la famiglia Baugh si è precipitata in giardino per aiutare le due persone a bordo del piccolo aereo, il pilota e un passeggero. Entrambi avevano subito ferite lievi ed erano in shock.

Paura anche tra i vicini. Una donna ha dichiarato a Fox 13 che pensava che un'abitazione fosse "esplosa" quando ha sentito il botto: "Sono uscita e ho visto l'aereo nel vialetto, due porte più giù". Per altro, riporta la stampa locale, l'incidente ha lasciato la famiglia proprietaria del terreno su cui è precipitato il velivolo particolarmente scossa, poiché avevano "alcuni membri della famiglia che sono morti in un incidente aereo qualche anno fa". L'aereo è rimasto quasi del tutto intatto, anche se sono stati riportati danni ad una abitazione, come riporta una nota dei vigili del fuoco. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e scoprirne le cause.

Solo cinque mesi si era verificato un incidente simile a Clearwater, in Florida, dove un piccolo aereo da turismo si è schiantato su un complesso di case. Ma i, quell'occasione ci furono diversi morti tra cui il pilota del veliolo e due residenti.