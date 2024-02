Aereo da turismo si schianta sulle case a Clearwater: morti e feriti in Florida Un aereo da turismo ha colpito un agglomerato di case mobili a Clearwater, in Florida. Quattro prefabbricati sono rimasti danneggiati, un’abitazione è andata completamente distrutta. Morti e feriti tra passeggeri e residenti del parco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un aereo da turismo si è schiantato su alcune case mobili a Clearwater, in Florida. Nello schianto sono morti il pilota e un numero imprecisato di passeggeri. Stando a quanto reso noto, l'aereo che ha colpito l'agglomerato di roulotte era un piccolo velivolo da turismo. Dopo lo schianto, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. Le case danneggiate nell'incidente sono state 4, mentre un'altra è andata quasi completamente distrutta: secondo le autorità vi sarebbero vittime anche tra i residenti, oltre a quelle che al momento della caduta si trovavano sull'aereo.

Stando alla prima ricostruzione, il pilota aveva trasmesso via radio una chiamata di soccorso a causa di un malfunzionamento sul velivolo. Il capo dei vigili del fuoco di Clearwater ha reso noto il contenuto della chiamata durante la conferenza stampa. Il modello dell'aereo precipitato sarebbe il Beechcraft Bonanza V35, fatto principalmente per voli turistici brevi e giri panoramici. L'aereo si è schiantato sui tetti del parco di abitazioni mobili di Clearwater, provocando in breve tempo un grave incendio.

I primi soccorritori sono arrivati sul posto dopo 30 minuti e hanno spento le fiamme provocate dallo schianto per poi procedere con la messa in sicurezza dell'area e i primi soccorsi alle persone rimaste ferite. Clearwater è abitata da circa 117.000 persone e si trova sulla costa del Golfo, a circa 40 km a ovest di Tampa.

Le cause dello schianto dell'aereo restano per il momento ignote, ma le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dello schianto e le motivazioni alla base dell'ultima chiamata del pilota, quella per lanciare l'Sos poco prima della caduta sulle case. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 19 ora locale di giovedì, a circa 3 miglia a Nord dall’aeroporto internazionale di St. Pete-Clearwater.