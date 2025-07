Entra nel giardino degli amici e un’asse in legno le si spezza sotto i piedi: 56enne precipita in un pozzo

Una donna di 56 anni è caduta in un pozzo mentre stava camminando nel giardino in ristrutturazione della casa di alcuni amici. La donna avrebbe messo i piedi su alcune travi di legno che si sono spezzate, lasciandola cadere per 12 metri. Il fondo di acqua e fango ha evitato la tragedia. La 56enne è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi.

Foto di Archivio

È entrata nel giardino dell'abitazione di alcuni amici, all'incrocio tra via Susa e via Cavour a Piossasco (Torino), ed è precipitata in un pozzo profondo circa 12 metri. La vittima è una donna di 56 anni che questa mattina, venerdì 11 luglio, è precipitata nel pozzo dopo essere passata su alcune assi di legno che lo coprivano.

La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, ma la 56enne è salva per un mero colpo di fortuna: le assi, che erano poste a copertura del pozzo nel giardino in ristrutturazione, avrebbero infatti ceduto, lasciando cadere la donna per una dozzina di metri su un fondo fangoso che ha attutito l'impatto. La vittima è infatti atterrata su acqua e fango e per tirarla fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. L'incidente si è verificato alle 8.30 di mattina, mentre i soccorritori sono intervenuti poco dopo.

Nonostante il salvataggio in extremis e il piccolo "colpo di fortuna" che ha evitato una tragedia, la 56enne è stata trasportata presso l'ospedale San Luigi di Orbassano, anche se in condizioni non critiche. Le cure dei medici hanno poi fatto il resto, garantendo alla vittima una piena ripresa dopo il fatto. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe camminato sulle travi in legno che coprivano l'apertura del pozzo e alcune avrebbero ceduto, facendola cadere per 12 metri fino ad atterrare sul fondo di acqua e fango.

Lievemente ferita, ha potuto attendere l'arrivo dei soccorsi rimanendo sempre vigile. Insomma, solo tanta paura e qualche graffio per la 56enne poi trasportata in reparto per le cure del caso. Presso l'abitazione degli amici della donna, invece, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, chiamati per svolgere tutti i rilievi necessari a definire le dinamiche dell'accaduto, non ancora chiare.