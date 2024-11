video suggerito

Aereo non prende quota e si schianta su auto in strada fuori dall'aeroporto: 5 morti, anche un bimbo La tragedia in Arizona, in Usa, dove un aereo da turismo con sei persone a bordo non è riuscito a decollare schiantandosi poco fuori dall'aeroporto dove ha travolto un'auto innescando un incendio.

A cura di Antonio Palma

Cinque persone sono morte, tra cui un bambino di 12 anni, in Arizona, in Usa, quando un aereo da turismo si è schiantato su un'auto in strada poco fuori lo scalo aeroportuale non riuscendo a prendere quota in fase di decollo. La tragedia martedì pomeriggio ora locale, la notte in Italia, quando un velivolo jet Honda HA-420 si è schiantato su un vettura fuori dall'aeroporto Falcon Field di Mesa, a est di Phoenix.

Secondo un primo esame della scena e le informazioni preliminari raccolte da parte del National Transportation Safety Board, "l'aereo avrebbe colpito la recinzione perimetrale dell'aeroporto schiantandosi poi contro un veicolo passeggeri durante un decollo interrotto". Sei le persone coinvolte ma per cinque di loro purtroppo è stato inutile intervento delle ambulanze del Dipartimento medico e delle squadre dei vigili del fuoco.

Cinque delle persone coinvolte nell'incidente sono morte nello schianto e nel rogo che si è innescato immediatamente distruggendo i due mezzi, tra di loro anche l'unico occupante della vettura. "Cinque persone erano a bordo dell'aereo che ha colpito un veicolo fuori dalla proprietà dell'aeroporto" ha spiegato la Federal Aviation Administration.

Un pilota, un copilota e tre passeggeri erano a bordo dell'aereo al momento dell'incidente. LE quattro vittime sono state identificate come Spencer Lindahl, 43 anni, Rustin Randall, 48 anni, Drew Kimball, 44 anni, e un bimbo di 12 anni. Una quinta persona sull'aereo invece è sopravvissuta e rimane ricoverata in ospedale. Il conducente del veicolo deceduto non è stato ancora identificato.

"La nostra comunità ha subito una tragica perdita. Un aereo è decollato dall'aeroporto Falon Field di Mesa e, al decollo, si è schiantato contro un singolo veicolo su Greenfield Road", ha affermato la portavoce del Dipartimento medico e dei vigili del fuoco di Mesa, Marrisa Ramirez-Ramos.