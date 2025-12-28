Esteri
video suggerito
video suggerito

Accoltella i figlioletti e i vicini intervenuti per salvarli: 9 morti tra cui 5 bimbi, strage in Suriname

La strage nella notte tra sabato 27 domenica 28 dicembre quando un uomo di 43 anni armato di coltello si è scagliato contro i 4 figlioletti tra i 5 ai 15 anni prima di colpire anche i vicini di casa, uccidendo anche un altro bimbo di 7 anni.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Antonio Palma
7 CONDIVISIONI
Immagine

Una vera e propria strage quella che è avvenuta in Suriname nella notte tra sabato 27 domenica 28 dicembre quando un uomo di 43 anni armato di coltello si è scagliato contro i figlioletti e i familiari prima di colpire anche i vicini di casa, accorsi dopo le urla, e alcuni passanti, Il bilancio è drammatico e parla di nove morti tra cui cinque bimbi, e due feriti gravi, tra cui un minore.

Scenario della strage un quartiere residenziale alla periferia della capitale dello stato sudamericano, Paramaribo. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte. Intorno alle 00:23, infatti, il Centro di Comando della polizia ha ricevuto una segnalazione secondo cui un uomo armato di coltello aveva aggredito diverse persone. Quando i primi agenti sono accorsi sul posto, hanno trovato una donna con una ragazzina di 16 anni che diceva di essere fuggita da casa dove il padre aveva ucciso i suoi fratellini con un'arma da taglio, ferendo anche lei.

Quando la polizia è entrata nella casa, però, per le vittime ormai non c'era più nulla da fare. A terra in una pozza di sangue i quattro figli minori dell'uomo oltre ai vicini e agli inquilini di una casa dall'altra parte della strada  che erano intervenuti, compreso il loro bimbo di 7 anni.

Leggi anche
Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro: 5 morti tra cui due turisti

Poco dopo è pervenuta una nuova segnalazione di un uomo armato di coltello che si aggirava con un atteggiamento minaccioso nel quartiere vicino. La polizia lo ha localizzato e raggiounto ma l'uomo si è rifiutato di collaborare nonostante i ripetuti ordini, arrivando infine a minacciare anche gli agenti che gli hanno sparato alle gambe, ferendolo.

L'uomo così come la figlia sedicenne scappata e una vicina di 72 anni sono ricoverati in ospedale. Tra le nove vittime della strage vi sono i quattro figli del sospettato di età compresa tra i 5 e i 15 anni e cinque residenti locali, di età compresa da 7 e 80 anni.

Esteri
7 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra in
Ucraina
Ucraina, incontro Trump - Zelensky: "Molto vicini alla pace. Intesa sul 90% dell’accordo"
Guerra Ucraina, di cosa parleranno oggi Zelensky e Trump in Florida: l'incontro alle 19 italiane
Altra notte di bombardamenti a Kiev. Lanciati missili ipersonici Kinzhal, danni e feriti
L'incontro Trump-Zelensky in Florida: "Piano per la pace pronto, discuteremo di territori"
Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: "Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views