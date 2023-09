A Hong Kong record di pioggia per il tifone Hakui: in città l’acquazzone più grande da 140 anni Si contano i danni del passaggio dell’uragano in città, dove sono stati registrati 158 mm di pioggia in un’ora. Bilancio di 83 feriti e 2 morti, enormi i danni anche al trasporto pubblico, chiuse le scuole e la borsa.

A cura di Matteo Pelliccia

Piogge record a Hong Kong: l'ufficio meteorologico locale ha dichiarato che l'acquazzone di questi giorni è il più grande che abbia colpito la città in quasi 140 anni di rilevazioni. Giovedì, primo giorno delle precipitazioni, sono stati registrati nella città 158,1 millimetri di pioggia in un’ora.

Le precipitazioni sono state causate dal tifone Hakui, che dapprima si è abbattuto su Hong Kong e successivamente si è spostato nelle province cinesi del Sud. Nei giorni precedenti, le medesime zone erano già state interessate dal passaggio del tifone Saola, che aveva portato enormi disagi, tra cui la sospensione delle contrattazioni in borsa e il rinvio dell'anno scolastico. Saola si è poi trasferito nelle Filippine, dove ha causato lo sfollamento di 50mila persone.

Un uomo per le strade di Hong Kong alle prese con le piogge del tifone Hakui

Il bilancio di Hakui e i disagi al trasporto pubblico

Il passaggio di Hakui, invece, ha provocato fino a questo momento 83 feriti e, come riporta Hong Kong Free Press, 2 morti. La polizia ha trovato il corpo della prima vittima nel porto vicino al centro Shun Tak a Sheung Wan; successivamente, le autorità hanno dichiarato che c'è stato un caso di suicidio di una persona caduta nel Causeway Bay Typhoon Shelter e rimasta intrappolata. Entrambi sono stati portati al Ruttonjee Hospital di Wan Chai. Interrogato sulla morte della persona a Sheung Wan, la cui identità non è ancora stata accertata, il capo della sicurezza locale Chris Tang ha detto che maggiori dettagli sarebbero stati rivelati in seguito.

Enormi anche i disagi al sistema di trasporto pubblico di Hong Kong: in città, infatti, le strade sono state bloccate dall’acqua e dalle frane provocate dalle piogge torrenziali, con numerose interruzioni ai collegamenti via nave e via aereo. Molte strade e stazioni si sono allagate, così come il tunnel che collega l’isola di Hong Kong alla terraferma cinese. Forti anche i disagi nel Sud della Cina, in particolare nella provincia di Guangdong, con l'evacuazione di 11.000 persone da una zona allagata.

Il governo di Hong Kong, come in occasione del passaggio di Saola, ha chiuso nuovamente le scuole e la borsa, invitando però stavolta anche i lavoratori a rimanere a casa. Il tifone Hakui, secondo gli esperti, si è indebolito e dovrebbe spostarsi nei prossimi giorni.