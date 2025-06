video suggerito

Si tuffa nel Lago Grande di Avigliana (Torino) e non riemerge: morto uomo di 55 anni L'uomo si è tuffato davanti ad alcuni testimoni, che hanno prontamente dato l'allarme: l'intervento dei soccorritori si è però rivelato inutile.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Questa mattina, un uomo di 55 anni ha perso la vita nelle acque del Lago Grande di Avigliana, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il cinquantenne si sarebbe tuffato nel lago sotto gli occhi di alcuni testimoni, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco, supportati da un elicottero Drago e dai sommozzatori del comando provinciale. Nonostante il rapido intervento e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Avigliana stanno conducendo le indagini: secondo i primi elementi raccolti, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

A distanza di soli due giorni, un’altra tragedia si è consumata in Abruzzo, dove Ivan Reggio, 35 anni, originario di Asti e in vacanza con la famiglia, è annegato nelle acque del fiume Orta, in località San Tommaso di Caramanico Terme, nei pressi delle rapide di Santa Lucia. A dare l’allarme sono state le sorelle dell’uomo, che lo stavano ospitando a Casoli e che, non vedendolo riemergere dopo un tuffo, hanno chiesto aiuto.

È subito partita una complessa operazione di soccorso, che ha visto coinvolti l’elisoccorso del 118 di Pescara, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, specialisti forristi, sommozzatori dei Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali del Parco della Maiella. Le ricerche si sono concluse solo in serata, intorno alle 20, quando il corpo di Ivan è stato ritrovato ormai senza vita.