Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord Ovest e Sabrina Pignedoli nel Nord Est. Sono loro le candidate capolista per il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. A indicarle è stato il capo politico del Movimento, il vicepremier Luigi Di Maio, che le ha presentate in un evento al tempio di Adriano, a Roma. Gli altri candidati per le europee invece sono stati scelti con la votazione online su Rousseau. “ContinuareXcambiare”, è lo slogan che il M5s ha scelto per la campagna. “È necessario dare una risposta concreta a un clima generale di rassegnazione e declino – così i 5 Stelle – fermiamo la folle politica di austerità che blocca l'economia nazionale”.

Chi sono le cinque donne che guideranno i pentastellati alle europee – Alessandro Todde è una manager, Ceo di Olidata; Chiara Maria Gemma è una docente di Brindisi che insegna all'Università di Bari “Aldo Moro”; Daniela Rondinelli fa parte del Comitato economico e sociale europeo (Cese) – organo consultivo che consente a gruppi di interesse e organizzazioni sociali di esprimere un'opinione sulle proposte legislative e su altre questioni -; Maria Angela Danzì è una dirigente della Pubblica amministrazione mentre Sabrina Pignedoli è una giornalista emiliana che in passato è stata anche minacciata dalla ‘Ndrangheta e consulente della Commissione Antimafia. “Oggi presento cinque candidature di eccellenza, che saranno le capolista alle elezioni europee. Qualcuno dice che abbiamo candidato cinque donne, io dico che sono prima di tutto cinque eccellenze”, ha detto Di Maio in conferenza stampa. “Rappresentano – ha aggiunto il ministro – la meritocrazia, che è un valore unito al fatto che il Movimento è sempre stato vincente quando ha dato l’opportunità ai cittadini di diventare Stato, istituzioni della Repubblica, anche se non avevano fatto politica prima”.