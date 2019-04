Mariangela Danzì, Sabrina Pignedoli, Daniela Rondinelli, Chiara Maria Gemma e Alessandra Todde saranno le capilista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee di maggio. Il terzo turno delle europarlamentarie che si è tenuto oggi è servito a dare il via libera alle cinque capilista, ma i voti contrari sono stati molti, soprattutto in alcune circoscrizioni. Danzì sarà la candidata a Nord-Ovest, dove i sì sono stati 2553 e i no 1446. Pignedoli sarà la capolista del Nord-Est con 2063 sì e 759 no. Al Centro con 3086 sì e 1907 via libera per Rondinelli, mentre Gemma al Sud ottiene 3468 sì e 2169 no. Infine, nelle Isole sarà capolista Todde con 1739 sì e 1351 no. I cinque nomi erano stati proposti dal capo politico del M5s, Luigi Di Maio. I votanti in totale sono stati 20.541. Negli scorsi giorni in molti, proprio sul blog delle stelle, avevano protestato dichiarandosi contrari a questi cinque nomi, soprattutto perché si tratta di figure sconosciute agli attivisti e che, magari, finora non si sono impegnate direttamente all'interno del Movimento.

L’esito del voto è stato annunciato con un post sul blog delle stelle: