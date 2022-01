Pagamento Canone Rai 2022, tutte le esenzioni: ecco chi non deve pagarlo È il momento di pagare il nuovo Canone Rai 2022. Ci sono però delle categorie di contribuenti non tenute al pagamento: possono ottenere l’esenzione compilando e inviando l’apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio. Vediamo come.

A cura di Daniela Brucalossi

Anno nuovo, nuovo Canone Rai: ogni nucleo familiare in possesso di un apparecchio radiotelevisivo deve pagare 90 euro annuali. Nella maggior parte dei casi, per i titolari di un contratto elettrico, il pagamento avviene in dieci rate mensili tramite addebito nella bolletta dell'energia. In alternativa, la cifra dovuta può essere versata entro il prossimo 31 gennaio con modello F24 in un'unica soluzione o in rate dilazionate durante l'anno. Non tutti però sono obbligati a pagare il Canone Rai. È possibile fare domanda di esenzione entro il 31 gennaio 2022 compilando uno specifico modulo da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite domanda online. Le categorie che possono non pagare il canone della radiotelevisione italiana sono: gli anziani over 75 con reddito fino a 8mila euro; gli agenti diplomatici e consolari provenienti da paesi in cui è riservato lo stesso trattamento ai diplomatici italiani; i militari di cittadinanza non italiana e appartenenti alle Forze Nato in stanza in Italia. È incluso nell'esenzione anche chi non ha una tv in nessuna delle abitazioni dove è titolare di un'utenza elettrica, chi è titolare di un'utenza elettrica nella seconda casa di proprietà e chi ha un’invalidità prevista dalla legge 104 ed è residente in case di riposo. L'obbligo del Canone Rai decade anche nel momento del decesso dell'intestatario del contratto elettrico. Andiamo a vedere come fare domanda di esenzione.

Esenzione Canone Rai 2022, chi non deve pagarlo oltre agli over 75

Vediamo nel dettaglio le categorie esonerate dal pagamento del Canone Rai 2022 e i relativi moduli di esenzione da compilare:

anziani over 75 con reddito fino a 8mila euro

agenti diplomatici e consolari provenienti da paesi in cui è riservato lo stesso trattamento ai diplomatici italiani

i militari (di cittadinanza non italiana e appartenenti alle Forze Nato in stanza in Italia)

chi non possiede una tv in nessuna delle abitazioni dove è titolare di un'utenza elettrica

chi è titolare di un'utenza elettrica nella seconda casa di proprietà

chi ha un’invalidità prevista dalla legge 104 ed è residente in case di riposo

titolare di un'utenza elettrica deceduto

Come fare la domanda di esenzione dal Canone Rai entro il 31 gennaio 2022

La domanda di esenzione dal Canone Rai 2022 va presentata entro il 31 gennaio 2022 con una delle seguenti modalità:

tramite servizio online dedicato sul portale dell'Agenzia delle Entrate (si accede alla propria utenza tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi)

mediante PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

tramite raccomandata, accompagnata da un documento in corso di validità, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino

La scadenza per l'esenzione del Canone Rai e come richiedere il rimborso

La richiesta per l'esenzione dal Canone Rai va mandata entro il 31 gennaio 2022 per poter ottenere un esonero completo, valido per tutto l'anno. Chi, invece, presenta la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2022, avrà diritto all'esenzione solo per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno.

In ogni caso, se si spedisce il modulo in ritardo e il pagamento non dovuto avviene successivamente in bolletta elettrica, è possibile presentare istanza di rimborso mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite raccomandata con allegato un documento d’identità. L’indirizzo a cui spedirla è sempre: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.