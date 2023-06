Come sta andando il lancio dei Btp Valore: rendimento, codice Isin e a chi conviene Il BtP Valore è stato lanciato sul mercato delle obbligazioni a giugno 2023. Finora gli acquisti sono andati piuttosto bene, con più di 5 miliardi di euro di ordini nel primo giorno di collocamento.

A cura di Luca Pons

Nella prima settimana di giugno 2023 è iniziata l'emissione dei Btp Valore, dei titoli di Stato che si rivolgono ai piccoli risparmiatori, cioè a quelli che acquistano sul mercato retail. Acquistando un'obbligazione Btp, il risparmiatore paga una parte del debito pubblico italiano, e in cambio lo Stato si impegna a restituirgli quei soldi, con gli interessi, negli anni successivi (creando nuovo debito nel tempo).

I titoli Btp Valore valgono quattro anni, quindi saranno validi fino a giugno 2027. Le cedole minime garantite sono state fissate, e potranno solo aumentare: 3,25% i primi due anni, 4% gli ultimi due anni. A queste si aggiungerà un premio di fedeltà dello 0,5% per chi tiene il titolo fino alla scadenza. Nel primo giorno di collocamento gli ordini hanno superato i 5 miliardi di euro, con 180mila contratti siglati. Anche oggi, nella prima parte della giornata, si è superata la soglia del miliardo di euro in poche ore, con oltre 50mila contratti. I Btp Valore non sono il primo titolo di Stato aperto ai risparmiatori del mercato retail: in passato c'è stato anche il Btp Italia, ancora acquistabile con caratteristiche diverse.

Quanto rendono i Btp Valore e qual è il loro codice Isin

I Btp Valore durano quattro anni, fino a giugno 2027. Il loro rendimento, per chi li acquista, è fisso a un livello minimo garantito: il valore cresce del 3,25% annuo per i primi due anni, e poi del 4% annuo per gli ultimi due anni. Le cedole vengono pagate ogni sei mesi. In più, c'è un premio finale di fedeltà, per chi ha tenuto il titolo fino alla fine senza venderlo: lo 0,5% del capitale investito.

Questi numeri potranno essere rivisti, ma solo al rialzo, quando si concluderà il periodo di collocamento, cioè di vendita: potranno essere acquistati fino venerdì 9 giugno, a meno che non si scelga di procedere con la chiusura anticipata. Il fatto che il tasso d'interesse sia più alto negli ultimi due anni potrebbe incentivare a tenere il titolo più a lungo, anche perché nel tempo il tasso d'inflazione dovrebbe scendere e rendere più ‘pesanti' i guadagni.

Il codice Isin, con cui si può identificare il titolo durante il periodo di collocamento sul mercato MOT, è IT0005547390. Nel primo giorno di apertura delle vendite, gli ordini del titolo sono arrivati a 5,4 miliardi di euro, per oltre 180mila contratti siglati. Oggi, fino a questo momento, gli ordini hanno superato la soglia di 1,5 miliardi di euro con più di 50mila contratti.

A chi conviene il Btp Valore, la differenza con il Btp Italia

La scelta dell'Italia, con il Btp Valore, è quindi di puntare sui piccoli risparmiatori italiani: in passato il Btp Italia hanno fatto sostanzialmente la stessa cosa, anche se hanno caratteristiche tecniche diverse. Ad esempio, il Btp Italia dura più a lungo (fino a novembre 2028), è più legato all'andamento dell'inflazione perché non ha un tasso fisso, al momento dell'acquisto garantisce una rendita minima più bassa (al 2%) ma ha un premio fedeltà più alto (0,8%).

Il Btp Valore ha una struttura più vicina a quella del Btp classico (il Buono del Tesoro poliennale), e sembra più indirizzato a chi intende comprarlo e poi conservarlo fino alla fine, senza che ci siano grandi variazioni nel prezzo. Il Btp Italia invece è strutturato in modo diverso, nel periodo in cui l'inflazione era al suo massimo ha dato rendite molto elevate ma è probabile che queste inizieranno a calare con il tempo