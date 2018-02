Terribile tragedia familiare nelle scorse ore in provincia di Modena. Due fratelli sono stati uccisi al'interno di in un'azienda agricola del comune di Zocca, piccolo paesino dell'Appennino modenese noto per essere stata la città natale de rocker Vasco Rossi. La tragedia nella prima mattinata di martedì in una zona di campagna della frazione di Lame dove le due vittime si trovavano in un'azienda agricola di via San Giacomo. Stando alle prime informazioni, ad uccidere i due fratelli sarebbe stato un uomo loro parente.

Quando i carabinieri e i soccorsi medici del 118 sono arrivati sul posto, l'aggressore era ancora lì ad attenderli e non ha opposto resistenza ai militari che lo hanno posto immediatamente in stato di fermo con l'accusa di duplice omicidio. Secondo le prime notizie, l'omicida in particolare sarebbe l'ex-genero di uno dei due fratelli uccisi. Le vittime quindi sarebbero l'ex suocero dell'uomo e lo zio della ex moglie. Al momento non si conoscono i motivi che avrebbero scatenato la furia omicida dell'uomo che, secondo la Gazzetta di Modena, da tempo pare fosse seguito dai servizi sociali. In queste ore viene interrogato dal pubblico ministero di turno Katia Marino, che sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri.