È iniziato ieri a Viterbo ed è proseguito oggi a Pontedera il tour elettorale di Alessandro Di Battista, esponente del MoVimento 5 Stelle che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche ma che sta comunque girando in camper per l’Italia per fare campagna elettorale. E nei prossimi giorni, il 9 febbraio, Di Battista sarà ad Arcore, comune di residenza di Silvio Berlusconi. E proprio davanti alla villa di Berlusconi Di Battista andrà a “leggere pezzi della sentenza Dell’Utri, a 300 metri” dalla casa del leader di Forza Italia. Dell'Utri è stato condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Di Battista vuole proiettare gli stralci della sentenza sulla villa di Berlusconi: “Mi piacerebbe trovare un modo per farlo – afferma da Pontedera – adesso ci inventeremo qualcosa”. Prima della tappa ad Arcore Di Battista passerà domani da Empoli, “a casa di Luca Lotti”, ministro dello Sport, come detto dallo stesso deputato del M5s. Il tour in camper terminerà a Laterina, paese di residenza di Maria Elena Boschi, dopo una tappa a Rignano sull'Arno, a casa del segretario del Pd Matteo Renzi.

Di Battista parla anche della questione vaccini tornando così sulla recente polemica tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la mozione approvata dal Campidoglio per assicurare ai bambini la possibilità di andare a scuola e completare l’anno anche se non vaccinati: “In questa campagna elettorale – commenta Di Battista intervenendo in piazza – si parla, in ambito sanitario, solo di vaccini che, per carità, è tema fondamentale. Ma non si parla dell'aumento del cancro in alcuni territori, di milioni di cittadini che rinunciano alle cure o le posticipano per motivi economici e di pronto soccorsi che scoppiano. Si sta usando il tema in modo strumentale”.

Il deputato del MoVimento 5 Stelle attacca anche la stampa durante il suo intervento dal palco: “In questo momento ci sono giornaloni, non tutti, che stanno sguinzagliando giornalisti per andare a spulciare i profili dei candidati del Movimento 5 Stelle. Magari un post, una frase, di qualche anno fa. Quegli stessi giornali non dicono nulla su indagati, inquisiti di altri partiti, fritture di pesce del Pd, il caso Cesaro in Fi. A me questa cosa indigna profondamente. Gradirei lo stesso trattamento per tutti”.