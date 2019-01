Nascondeva farmaci e altre sostanze vietate (ancora al vaglio degli specialisti) nei cibi e nelle bevande del marito ricoverato. Per questo motivo i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) di Alessandria hanno sottoposto a fermo una donna di 49 anni di Bra, in provincia di Cuneo, sorpresa mentre tentava di avvelenare lo sventurato coniuge. I medicinali (anche anticoagulanti in dosi massicce e potenzialmente letali) sarebbero state messe anche in u thermos per il caffè e in piatti che l’uomo (D. D. 55 anni) ha consumato in ospedale. Sostanze nascoste in modo da non destare sospetti sia nel marito che nel personale ospedaliero.

Il provvedimento di fermo nei suoi confronti è scattato lo scorso 28 dicembre dopo indagini coordinate dalla Procura di Asti. Per incastrare la 49enne sospettata, gli inquirenti hanno piazzato telecamere, anche in ospedale. Il movente del tentato omicidio non è ancora stato chiarito. Gli inquirenti indagano. Il marito della donna (la coppia ha due figlie) che era ricoverato in ospedale, ora sta meglio.