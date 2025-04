video suggerito

Una nuova immagine di Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli e in ripresa: ha seguito il corteo funebre del Papa dal balcone Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli, ha seguito dal balcone di casa il corteo funebre di Papa Francesco. La compagna Sabrina Colle ha pubblicato, in una storia Instagram ora non più disponibile, le prime immagini del critico d’arte in ripresa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Una nuova immagine di Vittorio Sgarbi sta circolando in queste ore sui social. Il critico d'arte, recentemente dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, è apparso in una storia su Instagram condiviso dalla compagna Sabrina Colle mentre osserva dal balcone di casa il corteo funebre di Papa Francesco I, svoltosi nella giornata di sabato 26 aprile.

Il ritorno a casa e le prime apparizioni pubbliche

Lo scatto, non più disponibile ma che chi scrive è riuscito a vedere, mostrava Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone intento a partecipare in preghiera al passaggio del corteo funebre. È un segno del suo graduale ritorno alla vita pubblica dopo un periodo di ricovero che aveva destato preoccupazione tra familiari, amici e sostenitori. La foto era anche accompagnata da un pensiero del critico d'arte che ha fatto riferimento al passaggio della salma di Papa Francesco come a "un passaggio di Dio nelle vite di tutti", parole che sembrano riflettere un momento di profonda riflessione personale.

Il difficile periodo del ricovero e ora il recupero

Vittorio Sgarbi è adesso affidato alle cure della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi. La degenza del critico e politico al Gemelli era stata necessaria a causa di una condizione di salute preoccupante, caratterizzata principalmente da sintomi depressivi che lo avevano portato a un progressivo rifiuto del cibo. Lo stesso Sgarbi aveva ammesso poche settimane prima la sua condizione in una intervista a Robinson Repubblica: "Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto".

Cosa aspettarsi per il futuro

Mentre il processo di recupero sembra progredire positivamente, la speranza è che Vittorio Sgarbi possa tornare al più presto alle sue attività pubbliche e professionali. La recente dimissione dall'ospedale e questa prima apparizione, seppur indiretta, sui social media, fanno ben sperare per un graduale ritorno alla normalità per uno dei personaggi più controversi, certamente più amati e seguiti del panorama culturale italiano.