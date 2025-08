Tragedia durante il concerto degli Oasis allo stadio Wembley, fan cade dalla balconata e muore

Tragedia al concerto degli Oasis a Wembley. Nella serata del 2 agosto, durante il live della band a Londra, un fan è morto cadendo da una balconata dello stadio. A farlo sapere il Daily Mail. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 22.20. I medici hanno provato a rianimare l'uomo, che aveva circa 40 anni, ma non c'è stato nulla da fare. È stato dichiarato morto sul colpo. "Siamo scioccati e addolorati", hanno fatto sapere Liam e Noel Gallagher in una nota.

Il racconto dell'incidente: "Devastante, abbiamo visto un uomo cadere"

L'incidente è avvenuto sabato 2 agosto intorno alle ore 22.20 allo stadio Wembley di Londra, location scelta dagli Oasis come tappa del loro tour. Un uomo di circa 40 anni è morto cadendo dalla balconata dello stadio davanti agli occhi di quasi 100mila fan che stavano assistendo al live della band ."È stato orribile, pensavamo fosse un cappotto che stava cadendo, poi abbiamo visto un uomo sul pavimento di cemento. C'erano urla e grida, è stato davvero devastante", ha fatto sapere un testimone al Daily Mail, che per primo ha riportato la notizia. Il fan è morto sul colpo nonostante i tentativi dei paramedici di rianimarlo. La polizia ha chiesto ai presenti qualsiasi tipo di informazione per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le parole di Liam e Noel Gallagher sulla tragedia

Immediata la reazione di Liam e Noel Gallagher degli Oasis che, in una nota, hanno espresso le loro condoglianze: "Siamo scioccati e addolorati per la morte del nostro fan. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici della persona coinvolta". I due cantanti hanno poi lanciato un appello affinché la dinamica dell'accaduto possa essere presto il più chiara possibile: "Il nostro pensiero va alla famiglia della vittima. Chiediamo a chiunque abbia assistito all’incidente o abbia registrato video di contattarci per aiutarci a capire meglio cosa è successo".