Testo e significato di Ti Voglio, Ornella Vanoni con Elodie e Ditonellapiaga nella cover di un classico La nuova versione della canzone del 1977 di Ornella Vanoni in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga che anticipa l'album Diverse in uscita a ottobre.

A cura di Elena Betti

Elodie, Ornella Vanoni e Ditonellapiaga

Ornella Vanoni, quasi novantenne, non si ferma e continua a farci volare. Come? Rispolverando vecchi successi come Ti Voglio e proponendoci una nuova versione con due voci al centro del panorama musicale italiano: Elodie e Ditonellapiaga. Il brano fu pubblicato per la prima volta nel 1977 e, con questa versione, tornerà a farci ballare in attesa dell’uscita del nuovo album Diverse il prossimo 18 ottobre, che proporrà tredici tracce della cantante in versione moderna. Questa versione di Ti voglio arriva dopo il recente successo di un remix di un altro dei suoi pezzi storici: Sant'Allegria, proposto in questa nuova versione da Jack Sani e diventato uno dei trend del momento su TikTok. Oltre a questi due brani, la cantante ha recentemente annunciato anche il singolo Perduto.

Il testo di Ti Voglio

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Cosa importa volere sapere domani cos'è?

Mi tocchi, mi tocchi, si chiudono gli occhi

Sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch'io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…)

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Ma tu tremi, tu temi i problemi che io ti darò

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Mi guardi, mi guardi, usi mille riguardi

Ed intanto balbetti ed aspetti una mossa da me

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora…)

Coraggio, coraggio, mettiamoci in viaggio

Evadiamo da questo parcheggio di mille perché

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch'io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me

(Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Dillo ancora, dillo ancora che ti voglio!)

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Cosa importa volere sapere domani cos'è?

Tu mi fai volare

(Tu mi fai volare)

Tu mi fai volare

(Tu mi fai volare, tu)

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch'io volare

(Dillo ancora, dillo ancora…)

Ti voglio

Io ti voglio

Ti voglio, ti voglio, mi piaci, mi spoglio

Mi spoglio, sì, sì, sì, sì, sì

(Dimmi che ti piace, che ti piace di più

Che sei capace di volare, sei capace tu)

Mi piaci, mi piaci, immagino i baci

Ti copro di baci, di baci, sì, di baci…

(Mi tocchi, mi tocchi, mi si chiudono gli occhi

Sempre…)

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Tu mi fai volare

Quando sto da te

So anch'io volare

Dillo ancora, dai!

Elodie e Ornella Vanoni

Il significato di Ti Voglio

Il brano Ti Voglio di Ornella Vanoni fu scritto da Giorgio d'Amato dei New Trolls insieme a Sergio Bardotti e uscì per la prima volta nel 1977 nel disco Io fuori. Diventata parte della colonna sonora di Avere vent’anni, il film di Fernando Di Leo del 1978, la canzone risale al periodo in cui Vanoni posò per la copertina di Playboy. Dopo quasi 50 anni, e a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, la cantante mostra ancora la stessa energia e condivide lo studio di registrazione con due ragazze che oggi sono al centro della musica italiana: Elodie e Ditonellapiaga, simbolo del fatto che le canzoni di Ornella Vanoni sono senza tempo e appartengono a tutte le generazioni. Inno alla dichiarazione d'amore carnale, quel ti voglio, è un invito a lasciare da parte le insicurezze e trovare il coraggio di andare a prenderci ciò che vogliamo. La forza di una donna che intimorisce l'uomo con la sua sicurezza – tu tremi, tu temi i problemi che io ti darò.

I commenti di Elodie e Ditonellapiaga

Elodie, entusiasta, racconta: “Ti voglio è uno dei miei brani preferiti di Ornella; infatti l'anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto”. Per Elodie, Ornella è “una leggenda, una delle più grandi interpreti della musica italiana”, per la cantante è stato un vero onore potersi confrontare con lei e partecipare alla nuova versione di una delle canzoni storiche della discografia della Vanoni. Il brano ripercorre le sonorità degli anni ’70, ma, con la produzione di Giordano Colombo, si propone in ina versione più disco-pop. Anche Ditonellapiaga riconosce in questa collaborazione “uno dei regali più belli che la vita potesse fare”. Io fuori, confessa, “è un disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora più unica”.

L’album Diverse, in uscita il 18 ottobre

Il nuovo album di Ornella Vanoni, Diverse, uscirà il prossimo 18 ottobre. Qui la cantante proporrà nuove versioni di alcuni dei suoi pezzi più famosi grazie alle collaborazioni con alcuni dei più grandi producer italiani. Prima di Ti Voglio era già uscita la nuova versione do Sant’Allegria con il remix di Jack Sani. Oltre a questi due brani, nell’album troveremo anche Perduto, Io so che ti amerò, Arcobaleno, Musica Musica, Occhi negli occhi, Io che amo solo te, Per un’amica, Ricetta di donna, Una bellissima ragazza, Vai Valentina e Dettagli. L’album uscirà per BMG in tre formati fisici, per i quali è già disponibile il preorder, e in formato digitale.