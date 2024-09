video suggerito

Nuova canzone per Ornella Vanoni: "Vi farò piangere, perché commuoversi fa bene" Ornella Vanoni ha presentato il primo singolo, Perduto, del nuovo progetto "Diverse", in cui rilegge con una veste nuova alcune delle sue canzoni già incise.

A cura di Redazione Music

Ornella Vanoni ha presentato il nuovo singolo Perduto all'Arena di Verona nell'ambito del RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, anticipando il suo nuovo album "Diverse", che sarà pubblicato il 18 ottobre. La cantante torna dopo l'uscita della raccolta Calma rivoluzionaria e il rinnovo con la BMG dello scorso luglio. La cantante lancia il nuovo singolo, che è una nuova versione di una canzone dell'artista brasiliana Marisa Monte, confermando il legame tra l'artista italiana e la musica sudamericana: "Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi" spiega l'artista.

Le parole di Vanoni su Perduto

In un video su Instagram, poi, Vanoni parla di come è arrivata a questa nuova versione di questa canzone, che la vede collaborare con il dj e producer heysimo e ribadisce: "Ciao, cosa è successo? È successo che il mondo cambia, cambiano i ritmi, cambiano i suoni e bisogna seguire quello che la vita del mondo ci dà in questo momento. Non è che non esistono più le melodie, però sono trattate in modo diverso, più elettronico, è ovvio. Tra poco uscirà il mio disco "Diverse" e vi prego di ascoltare Perduto, che molti di voi amano già, se mi seguite, perché piangono tutti, non che faccio piangere perché mi piace farvi piangere, ma fa bene commuoversi e piangere: libera, libera e libera".

La battuta sui 90 anni

Questa uscita fa da apripista al nuovo progetto artistico della cantante – che il prossimo 22 settembre compirà 90 anni – e che si compone di nuove versioni dei "suoi grandi successi senza tempo registrati ad hoc per l’occasione". Intanto sul palco di Power Hits Estate 2024 ha scherzato sul compleanno ("Cosa c’è da festeggiare? Al massimo piangiamo tutti insieme"") e parlando della canzone ha detto: "Questa canzone è la stessa di tanti anni fa, l’ho scritta io e ancora oggi dopo tanti anni quando la canto mi emoziono. È una canzone molto intensa secondo me".