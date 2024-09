video suggerito

Ornella Vanoni al Power Hits Estate prima di compiere 90 anni: “Cosa c’è da festeggiare? Si piange” Ornella Vanoni è prossima a compiere 90 anni e sul palco del Power Hits Estate 2024 di Rtl 102.5 questa sera ha commentato il suo compleanno sempre più vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ornella Vanoni è stata ospite del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5 in diretta questa sera dall'Arena di Verona. La celebre cantante, prossima a compiere 90 anni, ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo intitolato Perduto, ma non solo. Raggiunta sul palco dai conduttori dell'evento Paola Di Benedetto e Matteo Campese ha parlato del suo LP, il cui nome inizialmente le sfuggiva, poi ha scherzato con loro sul compleanno in arrivo: "Cosa c’è da festeggiare? Al massimo piangiamo tutti insieme".

Le parole di Ornella Vanoni al Power Hits Estate 2024

Il nuovo brano di Ornella Vanoni, come lei stessa ha raccontato sul palco dell'Arena di Verona, fa parte del nuovo album in uscita il 18 ottobre. "È un disco rosso" ha dichiarato la cantante facendo un gesto con le mani. Interrotta da Matteo Campese che l'ha invitata a "non fare gesti", ha continuato scherzando: "Adesso basta con la paura di ogni gesto. È un disco, un disco così, rotondo. Adesso non si può dire o fare gesti, è un casino". "Troppa censura" ha aggiunto la Di Benedetto facendo ironia prima di proseguire con le domande.

Prossima a festeggiare 90 anni, che compirà il 22 settembre 2024, Ornella Vanoni ha risposto alla domanda dei conduttori: "Cosa c’è da festeggiare? Al massimo piangiamo tutti insieme". Sul suo brano, Perduto, una rivisitazione di un brano da lei pubblicato nel 1992 ha poi raccontato: "Questa canzone è la stessa di tanti anni fa, l’ho scritta io e ancora oggi dopo tanti anni quando la canto mi emoziono. È una canzone molto intensa secondo me". L'artista è poi uscita dal palco accompagnata da Stash, frontman dei The Kolors.

La scaletta del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5

Questa sera all'Arena di Verona tutti gli artisti più ascoltati dagli italiani e non solo stanno facendo ballare il pubblico presente e da casa. Da Alessandra Amoroso a Angelina Mango, da Anna a Achille Lauro, ecco tutti i protagonisti della serata: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, BNKR44, Boomdabash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tony Effe.