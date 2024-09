RTL Power Hits Estate 2024, la scaletta dei cantanti all’Arena di Verona e dove vedere il concerto in tv

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Martedì 3 settembre, in diretta dall'Arena di Verona, si tiene il Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5. Un evento musicale condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, che proclamerà ufficialmente il tormentone dell'estate ormai conclusa. Tanti gli artisti che si alterneranno sul prestigioso palco, come Alessandra Amoroso, Fedez, Paola e Chiara, Mahmood. È possibile seguire la serata anche in diretta tv e in streaming, sul canale della radio (36 del digitale terrestre) e 736 di Sky. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno potuto esprimere la loro preferenza tramite la piattaforma di RTL 102.5 Play, registrandosi alla community MyPlay. La classifica finale,oltre al voto degli ascoltatori, viene poi realizzata in collaborazione con EarOne.

La scaletta del concerto di RTL Power Hits Estate 2024

Vediamo l'elenco degli artisti che si esibiranno nel corso di RTL Power Hits Estate 2024, in diretta dall'Arena di Verona martedì 3 settembre a partire dalle ore 21.00. Non si sa con certezza l'ordine di esibizione dei cantanti, ma sono confermati i nomi di coloro che saliranno sul palco. Da Emis Killa a Emma, passando per Fedez e Elodie. Ecco di chi si tratta:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

BNKR44

Boomdabash

Capo Plaza

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Gaia

Geolier

Ghali

Gigi D’Alessio

Guè

Irama

Mahmood

Negramaro

Noemi

Paola & Chiara

Rose Villain

Sophie and the Giants

Tananai

The Kolors

Tony Effe

A che ora e dove vedere il concerto in diretta e in streaming

L'evento si tiene in diretta all'Arena di Verona a partire dalle ore 21. Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2024 in radiovisione su RTL 102.5, che corrisponde al canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky. Ci sarà anche la possibilità di vederlo anche in streaming sulla piattaforma di RTL 102.5 , su Now e in chiaro su TV8. Durante la serata ci sarà modo anche di seguire sui social quanto avviene nel dietro le quinte dell'evento, con interviste, prove e contenuti inediti. All'esterno dell'Arena di Verona, il red carpet con Niccolò Giustini e Cecilia Songini accoglieranno gli ospiti pronti a fare gli onori di casa.