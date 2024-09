video suggerito

La scaletta del Tim Music Awards: i cantanti e gli ospiti all’Arena di Verona in diretta su Rai 1 Venerdì 13 e sabato 14 settembre su Rai1 va in onda il doppio appuntamento con i Tim Music Awards. Con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, le due serate si svolgeranno live dall’Arena di Verona. Sul palco, tra altri, Geolier, Angelina Mango, Tananai e i Ricchi e Poveri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Venerdì 13 e sabato 14 settembre su Rai1 va in onda il doppio appuntamento con i Tim Music Awards, i prestigiosi premi della musica italiana. Con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada (fresca di look completamente nuovo a poche ore dal ritorno in tv), le due serate musicali si svolgeranno live dall’Arena di Verona. La scelta di realizzare per la prima volta un doppio appuntamento arriva in occasione dei festeggiamenti per il 18esimo anno di realizzazione dell’evento la cui prima edizione andò in onda su Italia1 con la conduzione di Cristina Chiabotto. L’edizione del 2024 vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più ascoltati del momento: da Geolier alla vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango, Tananai e i Ricchi e Poveri. La kermesse viene realizzata in collaborazione con Rai1, Rai Radio2 e Radio Italia.

Sono numerosi, come ogni anno, i premi assegnati nel corso delle due serate evento. Dagli album ai singoli che hanno venduto il maggior numero di copie (Oro, Platino e Multiplatino sono certificati da Fimi), agli artisti esordienti ai riconoscimenti per i live meglio riusciti come nel caso delle certificazioni SIAE assegnate ai tour che hanno realizzato oltre 100mila spettatori. Assegnati, inoltre, i premi alla carriera, per le musiche, gli arrangiamenti e i testi migliori.

La scaletta dei Tim Music Awards, i cantanti che si esibiranno all’Arena di Verona il 13 e 14 settembre

In occasione del doppio evento previsto per il 13 e il 14 settembre all’Arena di Verona, Rai1 ha previsto la partecipazione speciale di alcuni tra i volti più noti del mondo Rai. È prevista infatti la partecipazione speciale di Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu. Gli artisti che si esibiranno sul palco in attesa delle premiazioni sono invece i seguenti:

Leggi anche La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia in onda su Rai 1: canzoni e ospiti

Alessandra Amoroso Alfa Angelina Mango Anna Annalisa Articolo 31 Big Mama Bresh Capo Plaza Clara Club Dogo Coez Elodie Emis Killa Emma Fiorella Mannoia Frah Quintale Gaia Geolier Gianna Nannini Gigi D’Alessio Il Tre Il Volo Irama Kid Yugi Lazza Loredana Bertè Mahmood Massimo Pericolo Max Pezzali Mida, Negramaro Noyz Narcos Pinguini Tattici Nucleari Raf Rhove Riccardo Cocciante Ricchi e Poveri Rose Villain Salmo Tananai Tedua The Kolors Tony Effe Umberto Tozzi