Ascolti tv venerdì 13 settembre: chi ha vinto tra Tim Music Award 2024 e Endless Love Gli ascolti tv di venerdì 13 settembre 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con i Tim Music Awards 2024 e Canale 5 con Endless Love. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 13 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori tanta musica, intrattenimento, programmi di approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andato in onda, in diretta dall'Arena di Verona, il concerto dei Tim Music Awards 2024 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Endless Love, la soap opera turca di successo che tornerà, poi, in onda domenica con nuovi colpi di scena. Ecco tutti i dati auditel della serata e la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Tim Music Awards e Canale 5 con Endless Love

Il concerto all'Arena di Verona, Tim Music Awards 2024, andato in onda ieri sera su Rai 1, in diretta, ha fatto ballare, cantare e divertire 2.250.000 spettatori pari al 17.2% di share. Supera di poco in termini di ascolti tv la soap opera turca Endless Love trasmessa in prima serata su Canale5 che ha intrattenuto, invece, 2.214.000 spettatori con uno share del 14.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 la Coppa Davis, in onda dalle 20:36 alle 22:34, ha intrattenuto 928.000 spettatori pari al 5% di share. Maria e l'amore su Rai 3 ha intrattenuto 555.000 spettatori e il 3.2% di share. La maledizione della prima luna, film con Jhonny Depp, andato in onda su Italia 1 ha registrato 1.070.000 spettatori (7% di share). Quarto grado su Rete 4 ha segnato 1.232.000 spettatori (9.4% di share). Pechino Express – La rotta del Dragone in onda con la prima puntata su Tv8 ha intrattenuto 387.000 spettatori con il 2.5% di share. Enrico Brignano Show Parte prima sul NOVE ha intrattenuto 671.000 spettatori (4.1% di share). Propaganda Live su La 7 è stato seguito da 828.000 spettatori e il 6.7% di share.