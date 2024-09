video suggerito

Ascolti tv sabato 14 settembre: chi ha vinto tra Tim Music Awards e Ciao Darwin 9 Gli ascolti tv di sabato 14 settembre 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con i Tim Music Awards 2024 e Canale 5 con Ciao Darwin 9. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 14 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori musica, intrattenimento, programmi di approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Tim Musica Awards, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Canale 5, invece, è andata in onda la replica di Ciao Darwin 9. Ecco tutti i dati auditel della serata e la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Tim Music Awards e Canale 5 con Ciao Darwin

Il concerto all'Arena di Verona, Tim Music Awards 2024, andato in onda ieri sera su Rai 1 ha fatto divertire, ballare e cantare 2.902.000 spettatori, pari al 22.2% di share. Ciao Darwin 9, in onda su Canale 5, invece, ha intrattenuto 1.467.000 spettatori con uno share del 13.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte della altre reti generalista. Su Rai 2 la serie televisiva statunitense F.B.I è stata scelta da 796.000 spettatori, con uno share del 4.8%, mentre F.B.I. International ha raccolto 691.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Italia 1 il film di animazione Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo ha radunato 864.000 spettatori, con uno share del 5.5%. Su Rai 3 Di Padre in Figlio. Vita da Tifosi ha raggiunto 242.000 spettatori, pari al 1.6% di share. Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine ha totalizzato un 595.000 di spettatori (4.5%). La nuova stagione di In Altre Parole, trasmessa su La 7, ha conquistato 1.025.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 442.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Raffaele Sollecito ha catturato l'attenzione di 247.000 spettatori con l'1.7% di share. Sul 20 Amici per la morte ha raccolto x spettatori (x%). Su Rai 4 Kanun – La legge del sangue è stato scelto da x spettatori. Su Iris Frantic è stato seguito da x spettatori. Su Rai Movie Un'avventura ha raggiunto x spettatori con il x di share.